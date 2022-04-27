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社會 社會焦點 保障人權

未禮讓+車速過快　兩自小客路口猛撞...飛安全島上疊疊樂

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市權姓男子今（27）日上午開車行經中壢區青埔路一段左轉，直行白色轎車閃避不及撞上權男轎車，雙方撞上路口安全島互相疊在一起，中壢警方處理時，雙方酒測值均為零，其中權姓男子頭部、臉部等處有擦挫傷，至於肇事責任目前仍在釐清調查中。

▲桃園市中壢區青埔路今天上午發生2輛轎車疑似路口搶快釀禍，2車撞上安全島後疊在一起。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區青埔路今天上午發生2輛轎車疑似路口搶快釀禍，2車撞上安全島後疊在一起。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區青埔路今天上午發生2輛轎車疑路口搶快，碰撞後撞上安全島。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區青埔路今天上午發生2輛轎車疑路口搶快，碰撞後撞上安全島。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，27日上午9時43分許，49歲的權姓男子駕駛黑色豐田轎車，行駛中壢區青埔路一段內側車道欲左轉往洽溪路行駛，21歲的李姓男子駕駛白色轎車直行青埔路內側車道往高鐵北路方向直行，結果雙方在路口發生碰撞，權限男子轎車被白色轎車推擠至洽溪路安全島上，2車互疊在一起。

▲桃園市中壢區青埔路今天發生2輛轎車疑搶快，碰撞後撞上安全島。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區青埔路今天發生2輛轎車疑搶快，碰撞後撞上安全島。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局交通中隊中隊長林孟寬表示，經調閱監視器畫面，初步調查因黑色轎車左傳時未禮讓直行車行駛，白色轎車疑車速過快，未注意前方車況，雙方發生碰撞，意外發生後，造成道路壅塞，其中權姓男子頭部、臉部等處都有擦挫傷，白色轎車李姓男子則未受傷，雙方酒測值均為零。

中壢警方呼籲，用路人駕駛車輛時，應注意車前狀況，行經路口處時應保持行車安全距離，並禮讓對向來車，以維持路口順暢與交通安全。

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