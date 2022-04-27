3歲遲緩兒遭毆打罰站摔倒　「口吐白沫」不治！狠心父判9年

▲桃園一名男子不滿3歲女兒說謊，竟拿不求人毆打又罰站，女童頭部重擊不幸身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名謝姓男子因3歲女兒不想洗澡謊稱要上廁所，持木製「不求人」毆打四肢，更要求其長時間站在椅子上，女兒因平衡感不佳跌落，傷及頭部，直到隔日早上，謝男才發現女兒口吐白沫，緊急送醫後回天乏術。桃園地院依傷害致死罪，處有期徒刑9年。

判決書提到，謝姓女童被認定為多重發展遲緩，平衡感及彈跳能力均不佳，去年8月4日晚上7時許，因為不想洗澡，謊稱要上廁所，謝男因而不滿，持木製不求人毆打足底、四肢、手掌、胸腹背部，還徒手搧巴掌，讓女童在塑膠椅上罰站。

2小時後，女童因平衡感不佳，從椅子上跌落，頭部先撞上前方小木椅再倒臥在地上，謝男聽到聲響後才將女童抱至床上睡覺，此後便維持入睡之姿，不曾醒來，隔日早上5點40分，謝男發現女兒口吐白沫，緊急送醫急救，終因瀰漫性軸突損傷及橫紋肌溶解症而不治死亡，於到院前已無生命徵象。

偵訊時謝男辯稱，自己除了徒手打臉頰外，沒有毆打其他部位，力道也不大，塑膠椅是女兒自己從塑膠椅上跌落才會撞到頭，因而死亡等語。

與謝男同居的女友則是表示，有看到謝男叫女童伸手，用不求人打腳底及屁股，斷斷續續體罰約10至20分鐘，睡覺過程中自己還替女童擦藥，數次確認女童是否有脈搏呼吸，怎料隔日才發現她口吐白沫死亡。

桃園地院認定女童死因與謝男不當體罰有相當因果關係，終釀3歲女兒死亡之人倫悲劇，且僅坦承傷害罪，否認傷害致死，因此處9年有期徒刑，可上訴。