苗栗+53！頭份市23例最多　6-11歲學童5／3開打疫苗

▲苗栗縣27日新增確診53例，其中頭份市23例為最多 。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣今(27日)新增53例新冠肺炎本土確診案例，其中男性28位、女性25位，年齡介於在1歲以下-83歲，分布在12個鄉鎮市，其中26例為居隔離前採檢或居隔期間轉陽性；27例為因症狀或有染病疑慮者至醫院或社區篩檢站採檢而確診。縣府表示，6-11歲學童接種莫德納疫苗，預定5月3日起，陸續到校幫學童施打疫苗。

苗栗縣政府表示，12個鄉鎮市，分別為頭份市23例、苗栗市7例、竹南鎮4例、公館鄉2例、苑裡鎮2例、通霄鎮3例、造橋鄉6例、卓蘭鎮2例，其他4鄉鎮各1例（大湖鄉、南庄鄉、後龍鎮、銅鑼鄉）；其中26例為居隔離前採檢或居隔期間轉陽性；27例為因症狀或有染病疑慮者至醫院或社區篩檢站採檢而確診。26日大千及慈佑醫院竹南大厝里篩檢站共採檢522人，其中7人陽性，其他陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局指出，因應社區不明感染鏈增加，民眾篩檢需求，持續開設採檢站，時間地點：竹南鎮大厝里活動中心於4月27至4月29日持續開設篩檢站，時間為上午8點至中午12點、下午1點至晚上5點；另於大順醫院急診室旁開設篩檢站，時間為4月27日上午8點至中午12點；大千醫院及苑裡李綜合醫院急診室旁，時間為4月27日下午4點至晚上8點，呼籲與確診者足跡重疊或有染疫疑慮的民眾前往免費PCR篩檢。

縣長徐耀昌也要求，各機關、職場、學校依照中央規定指定「防疫長」務必落實把關機制，迅速回報確診者接觸名冊，即時掌握匡列對象。被匡列居家隔離者，留在隔離處所不需前往醫院篩檢，會由公所人員於3天內送達5支快篩試劑供使用。教育處也提醒，居家隔離天數縮短為3+4天，考量校園為高度密集場所，自主防疫4天期間，教育部已明確指示教職員工生仍以不到校為原則。

此外，有關6-11歲學童接種莫德納疫苗，教育處於4月26日已將相關表件及通知書函發各校，請家長詳細檢視疫苗接種須知內容，可選擇「校園集中接種」或「合約醫療院所接種」，並將意願書交回學校進行統計。徐耀昌縣長指出，自5月3日起，由醫院或衛生所醫療團隊陸續到校幫學童施打疫苗，或由家長自行陪同孩子到醫院進行接種。苗栗縣國高中生接種2劑BNT疫苗比例已達92.5%，本次配合中央政策規劃6-11歲學童疫苗接種，希望能夠全面提升校園防護力。

►竹市+82！今年累計502人確診 23校持續停課或停班中