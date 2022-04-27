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九天玄女也難饒！藝能家園輔導員猥褻學員　捏乳摸臀換飲料零食

▲▼九天 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲九天技能家園練習的情形。（圖／翻攝自九天技藝團臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

信奉九天玄女的九天民俗技藝團，以電影「陣頭」聲名大噪後，2015年開始與高雄市教育局合辦甲仙藝能家園，輔導弱勢家庭國中小學男童，楊姓男輔導員被控於2018年以「捏乳頭」的方式性騷多名男學生，楊男在法院審理時否認犯行，辯稱觸摸身體和胸部只是開玩笑，但法官根據被害學員的證詞，認為楊男觸犯利用權勢猥褻罪，判他徒刑2年6個月。可上訴。

判決書指出，楊姓輔導員是2015年3、4月起至2018年3月25日在九天藝能家園擔任生活輔導員，負責該家園內學員的生活起居管理及上下學接送等事宜，但他竟在2018年1月間，於寢室竟對1名15歲學員A男，撫摸乳頭逾10秒，以及對另一名學員C於教室內，伸手隔著褲子撫摸大腿及屁股，持續10秒以上。

同年2、3月間在教職員辦公室內，楊男又對正使用電腦的Ｃ男，伸手進上衣內，撫摸及摳他的胸部乳頭，2月23日則對想打籃球、又要喝飲料的Ｃ男，以捏乳頭作為交換條件，再度性騷擾得手。

A男和C男雖然覺得不舒服，但畏於楊姓輔導員的權勢，也不敢反抗，直到學園中另外的團員發現，告訴其他的輔導員，輔導員找來A男和C男訪談，才知道有這樣的情形發生，於事向警方告發。

楊姓輔導員到案後否認犯行，指生活輔導過程，與學員難免有肢體碰觸，或出於開玩笑之意，而有觸及胸部、大腿等部位，無性騷擾或猥褻之故意。

但橋頭地院法官傳訊相關證人指證確有其事，合議庭認定楊男涉犯對未滿18歲之少年，利用權勢猥褻罪合計4案成立，其他9案罪證不足，應合併執行2年6個月徒刑。

「九天藝能家園」是高雄市政府2014年力邀「九天民俗技藝團」合作於甲仙創建，協助青少年學生發揮藝術潛能與正向學習，學員多數是八八風災的受災戶，或缺乏家庭系統支持的孩子，2017年8學員曾獲邀參加「第12屆日本鹿兒島亞洲青年藝術節」鼓藝演出，但爆出性騷擾後，已經暫停運作。

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