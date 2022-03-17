戀足僻輔導員要求學生「光腳訓練」模擬面試　要突破還得「內衣訓練」

▲武漢大學一名輔導員對女同學進行荒唐的「光腳訓練」等行為，藉此滿足其內心僻好。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

武漢大學一名白姓（化名）輔導員日前遭學生爆料是一名「戀足僻」，他利用職務之便，假借輔導學生應對職場面試為由，發明「光腳訓練」、「內衣訓練」及「場景想像」等壓力測試方法，實為偷拍女學生光腳腿足照，甚至要求女學生和他「裸體對打」，期間使用淫穢用語挑逗女學生，受害學生超30人。

《北青報》報導，2022年2月26日，一群女學生將自己的遭遇公開發表在微博上，在文中揭露白某某以「輔導訓練」的名義，在長達6年的時間裡，對近30名女學生施以光腳訓練、內衣訓練、色情場景想像等行為，拍攝並傳播大量私密照片，引起社會關注。

2016年末，白某某通過武漢大學輔導員選拔考試，獲得行政保研機會，成為定向培養的研究生兼職輔導員。白某某成為輔導員後，留給學生的印象一直不錯。

女學生林瑛（化名）因找工作前往深圳面試，當時白某某已就職於深圳華為總部，得知她要來深圳，便熱情地提出要跟林瑛見面吃飯，還提及要以曾經的師長身份來對她進行面試輔導。

林瑛回一起吃飯時的情況，那天吃完飯後已將近深夜11時，白某某突然提出要去她的酒店進行面試輔導。林瑛雖然曾閃過不妥的念頭，但又覺得對方是想要幫助自己的師長，不應有所懷疑，於是答應下來。

白某某到酒店後充當模擬面試官坐在林瑛面前，隨即讓她把鞋襪脫掉，光腳站在地上進行自我介紹。白某某稱這是一種光腳訓練的「輔導手段」，要在訓練朗誦和演講的時候，光著腳以克服壓力與緊張感。

由於前一天的訓練擊垮了林瑛的自信心，她在第二天的面試最終失敗，也讓白某某對她開啟長達7個月的「面試訓練」。就在訓練半個月後，白某某建議林瑛接受內衣訓練，並表示很多人都能做好光腳訓練，「內衣訓練是對信任程度更高層級的考驗了，必須很信任才行。」

當林瑛拒絕後，白某某變換了一種方式，提出了「場景訓練」的新方式。這種「場景訓練」是由白某某扮演林瑛的好友，林瑛則要想象並模擬二人見面、爭吵及對打的全部過程。過程要從光腳打架、二人只穿內衣內褲打架，最後到全裸對打。

白某某除要求林瑛想方設法地戰勝她，還不時使用情色猥褻詞語挑逗，讓林瑛感到不適，不想再繼續「訓練」，白某某卻要求林瑛再狠一點，甚至突破自己的底線。

林瑛接受訓練後，對前途及未來更為迷茫，在學校心理諮詢時被診斷出患上「中度憂鬱症」。當林瑛和幾名同學聊起白某某時，一名女同學透露，曾經看過白某某偷拍的女生照片，用色情聊天自慰，而且白某某還有「戀足癖」。

這時，林瑛才「如夢初醒」，知道自己被騙了，當她得知還有其他女同學受害，她便聯合其餘15位女同學維權，終將整起事件曝光在大眾眼球下，讓校方及警方得以重視這起事件，追查白某某的相關行徑。