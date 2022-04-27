快訊／基隆市、新竹市「民進黨改徵召不初選」　林錫耀曝2理由

▲民進黨秘書長林錫耀回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

備戰2022地方選舉，民進黨中執會27日通過基隆市長、新竹市長改徵召提名案，讓呼聲高的立委蔡適應、行政院顧問鄭宏輝是否被提名添增變數。對此，民進黨秘書長林錫耀受訪說明，新竹市目前的情勢很不明朗，用徵召比較能機動、彈性的來處理，並指樂見任何人表態，這有助於未來處理過程更順利，「現在疫情正在發展當中，在疫情達到高點、還沒有緩和下來前，除非很急迫，不然（徵召提名作業）都會往後來設定」。

民進黨今天發布新聞稿說明，中執會通過「2022年基隆市長及新竹市長改徵召提名案」，基隆市及新竹市因選情特殊，基於整體選戰佈局考量，依照「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第七條規定，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」辦理基隆市長及新竹市長提名。

對於新竹市長林智堅日前稱，行政院發言人羅秉成是參選新竹市長非常好的人選，林錫耀今天在「中央執政好成績，地方推薦好人才」提名記者會後受訪說明，他每次對於提名進度的答案都是「無可奉告」，大家都知道，民進黨原來執政的基隆市、新竹市基於特殊考量，依照「特別條例」改採徵召方式處理提名，這些都是有憑有據。

林錫耀說，今天在中執會他針對新竹市長提名人選做報告，林智堅、民進黨立法院黨團總召柯建銘都有補充，新竹市目前的情勢很不明朗，他黨到底會推出什麼人選並不清楚，一方面民進黨執政，防疫工作越來越繁重，另一方面有選舉情勢的考慮，所以最後大家覺得應該用徵召，比較能機動、彈性的來處理。

至於到底是哪些人選，林錫耀直言，「我也不知道為什麼大家去問羅秉成？他基於什麼樣的考慮做這樣的回應？」他說，既然還沒有開始啟動徵召作業，任何人選都樂見他們表態，也有助於未來處理過程更順利。

媒體追問，基隆市、新竹市的提名會在「北3都」台北市、新北市、桃園市的前面還後面？林錫耀說，本來非執政縣市就通通是徵召，客觀情勢來看，現在疫情正在發展當中，在疫情達到高點、還沒有緩和下來前，除非很急迫，不然都會往後來設定。

此外，對於台東市長選舉，是否將提名地方黨部主委、現任立委劉櫂豪參選，林錫耀直言，台東在民進黨的考量裡面，不乏適當的人選，只是什麼時候才來做決定，似乎也沒有必要太早，會等到6、7月再來處理還來得及。