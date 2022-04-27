漁工遭大型魚鈎深勾腹部「血流如注」　海巡暗夜乘惡浪接駁救命

▲印尼籍漁工被釣鮪魚之大型魚鈎勾入腹部，血流如注痛苦難當。（圖／第六海巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

月27日凌晨花蓮外海東南方，屏東東港籍「崑○成7號」漁船上1名印尼籍漁工作業時因作業不慎，被延繩釣鮪魚之大型魚鈎勾入腹部深處，血流如注，請求派遣巡防艇前往接駁後送就醫。

海洋委員會海巡署艦隊分署第六海巡隊4月27日凌晨1時12分接獲艦隊分署通報：花蓮外海東南方62浬處屏東東港船籍「崑○成7號」漁船1名印尼籍漁工作業時因作業不慎，被延繩釣鮪魚之大型魚鈎勾入腹部深處，血流如注，請求派遣巡防艇前往接駁後送就醫。

▲▼巡防艇對開接駁後送急救。

事件發生時正值深夜且外海風浪強勁，花蓮隊獲報後立即指派線上巡防艇頂浪前往馳援，為爭取救援時效，要求「崑」船對開。

凌晨5時32分巡防艇在花蓮豐濱鄉新社外47浬與「崑」船會合，在漁船上對患病進行快篩確認為陰性後，即將病患安全接駁至艇上，為以防傷口感染惡化，予以簡易消毒後火速返港。

巡防艇於8時50分泊靠花蓮港碼頭後，將病患交由花蓮港務消防隊救護車送往門諾醫院救治，隨即巡防艇實施清消工作。

花蓮海巡隊呼籲，海上狀況多變，海上作業人員應隨時注意救生設備是否備便、攜伴同行、當前海象及船體最新狀況，以維自身安全，於海上發生或發現任何危難時立即撥打海巡署免付費118報案服務電話請求救援。

