陳時中解答1922常見5大問題　「沒接到居隔單也可起算3+4」

▲指揮中心公布民眾進線1922最常問的問題。（示意圖／高雄市政府提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布新增8822例本土病例，再創歷史新高，其中新北增加3241例最多，台北、桃園病例破千，分別通報了1892例與1452例。也因確診數上升，居家隔離者的人數也增多，民眾採行「自主應變」仍有許多疑惑，對此，指揮中心列出5大1922常見問題，盼能替民眾解惑。

1922自新冠疫情開始就扮演相當重要的角色，在疫情如此嚴峻的時刻，更無時無刻替民眾尋求疫情解答。有鑑於近期確診人數及居隔人數增長，指揮中心列出1922最常收到的5大問題，包括「PCR陽性但還沒收到衛生單位通知、快篩陽性怎麼辦、自己是密切接觸者但還沒收到隔離通知書、居隔新制3+4怎麼計算」等情況。

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關於疫情最新資訊，中央流行疫情指揮中心今（27）日公布新增8822例本土病例，再創歷史新高，其中新北增加3241例最多，台北、桃園病例破千，分別通報了1892例與1452例。另有7縣市病例破百，其中以基隆476例最多、其次依序為台中356例、高雄268例、花蓮237例、台南179例、宜蘭135例與新竹縣110例。先前公布本土中症個案中也增1人死亡。

另外，快篩部分，指揮中心也宣布實名制自今(2022)年4月28日上路，每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，另視情況公布下一輪日期。1份5劑，每劑100元，並比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。