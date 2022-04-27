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注意！「熱的巴斯克熔岩起司蛋糕」有新口味了　加伯爵茶超欠吃

▲▼必勝客推「巴斯克熔岩起司蛋糕伯爵茶香」、「韓式甘烹唐揚雞」。（圖／業者提供）

▲必勝客最新「巴斯克熔岩起司蛋糕伯爵茶香」開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點控、起司控肯定要衝！擅長打造獵奇比薩的人氣比薩店「必勝客」這次改做蛋糕了，去年首創「熱的巴斯克熔岩起司蛋糕」終於有新口味，內餡特意放進唐寧TWININGS皇家伯爵茶，每一口都能吃到溫熱滑順的起司結合伯爵茶香，罪惡爆表，即日起正式開賣；加碼還推出全新限量韓式唐揚雞，只賣到6月27日，把握機會嚐鮮去。

▲▼必勝客推「巴斯克熔岩起司蛋糕伯爵茶香」、「韓式甘烹唐揚雞」。（圖／業者提供）

▲巴斯克熔岩起司蛋糕伯爵茶香口味內餡使用了「唐寧TWININGS皇家伯爵茶」。

▲▼必勝客推「巴斯克熔岩起司蛋糕伯爵茶香」、「韓式甘烹唐揚雞」。（圖／業者提供）

▲同步搶吃限量「韓式甘烹唐揚雞」。

必勝客首創「熱的巴斯克熔岩起司蛋糕」，有別於一般冷藏口感，熱熱吃的熔岩起司內餡可是滑順又特別，這次強勢推出全新「伯爵茶香」口味，內餡特別加入「唐寧TWININGS皇家伯爵茶」，讓濃郁起司結合伯爵茶香，口感更加豐富、清爽，即日起全門市就能買到。

同步推出全新「韓式甘烹唐揚雞」，使用鮮嫩去骨雞腿肉烤成金黃色模樣，再淋上使用新鮮洋蔥、大蒜、金塔椒等多種辛香料及韓國直輸SING SONG辣椒醬調製成的特製辣醬，每一口都是經典韓味，即日起至6月27日限時、限量開吃。

▲▼拿坡里推古早味新品「腸腸在一起」。（圖／業者提供）

▲拿坡里推古早味小吃「腸腸在一起」。

另，拿坡里近日也推出全新古早味組合「腸腸在一起（蔥香蒜辣）」，神還原台灣夜市經典美食大腸包小腸，特地選用新東陽後腿肉香腸搭配特製糯米腸，接著拌入香蔥、香蒜、乾辣椒粒現點現炸，鹹香又涮嘴，趕緊衝嚐鮮。

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