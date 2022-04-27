買三明治老婆不要火腿蛋　夫嗨秀成果照「只剩小黃瓜」

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫26日在臉書PO文分享和妻子的爆笑互動，他照慣例想買火腿蛋三明治當早餐，結果妻子說「不要火腿蛋」，於是他買回一個沒有火腿和蛋、只夾了小黃瓜的三明治。文章公開之後，笑翻許多網友並紛紛留言調侃他，「求生慾低到為你默哀」、「使命必達」、「哈哈哈，你有種」、「這是小黃瓜三明治吧」。

▲原PO買回來的三明治，配料只有小黃瓜。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」PO文中提到，詢問妻子早餐是不是一樣要吃火腿蛋三明治，但妻子說「不要，不要火腿蛋」，他一聽不要火腿蛋，馬上回答「嗯，好，我知道了」，結果買回來的三明治只有4片三角形的吐司，原本應該夾著3種配料的部分也只剩下小黃瓜。

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文章公開之後，笑翻許多網友，大家推測，原PO妻子的意思應該是不想吃火腿蛋三明治，而不是要把火腿和蛋去掉，「求生慾低到為你默哀」、「使命必達」、「哈哈哈，你有種」、「這是小黃瓜三明治吧」、「火腿蛋沒了，完全沒毛病」、「看起來是零用錢想減少」、「你確定你沒被老婆殺掉嗎？」、「哈哈哈，意思是想吃別的吧」。

也有網友分享自己曾遇到類似的狀況，「我哥之前幫我買早餐，我說我的漢堡要加蛋和起司，結果我的漢堡TMD只有蛋和起司」，當下真的超級傻眼，所以很能體會原PO妻子看到「沒有火腿蛋的火腿蛋三明治」有多無言。