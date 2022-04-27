台大高材生逆向騎車拒盤查　嗆警「神經病」判無罪！理由曝光

▲台北何男因逆向行駛被警察攔檢，過程中兩方發生衝突，何男辱罵警方，遭警以傷害、公然侮辱等罪嫌送辦，經台北地院審理，認為警方在行使職權時，未告知事由，判處何男無罪。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭玗潔／台北報導

男子何牧珉於108年10月14日下午2時左右，在臺北市松山區南京東路巷弄內騎機車逆向行駛，被2名巡邏員警發現，上前盤查，何拒絕提供任何身分證明，並與警方發生衝突，過程中罵警「混蛋」、「神經病」等語，並因推擠造成員警手臂挫傷，最後警方以傷害、公然侮辱等罪嫌將何移送法辦。經台北地院審理，認為警方在行使職權時，未告知事由，在妨害公務罪及侮辱公務員罪的部分，判處何男無罪。

今年40歲的何牧珉是台灣大學畢業高材生，過去也有官司纏身。何曾因成績不佳被國家安全局退訓，上PTT發文爆出一堆長官的職銜、化名，使情報人員身分曝光，依涉嫌違反 《國家情報工作法》受審中。去年又因未佩戴口罩，經巡邏警勸阻，拒絕配合和警察發生衝突，最後被依違反社維法裁罰3000元。

這次何騎機車逆向行駛，同樣拒絕配合警方。判決書指出，何於108年10月14日下午2時左右，在臺北市松山區南京東路3段巷弄內騎機車逆向行駛，被2位巡邏員警察覺準備攔停，剛好何男停車在巷口，員警於是上前盤查身分。

警方指控，何男拒絕提供任何身分資料供查證。何表示自己未攜帶任何證件，不僅「忘了」自己的身分證號碼，也「不知道」所騎機車的車主是誰，最後直接將安全帽放入機車置物廂、取出背包，以趕時間為由，準備步行離開現場。

警方告知何應留在現場，何執意離開，員警遂徒手阻擋，雙方拉扯中，造成2名員警左手臂、右前臂等挫傷。警方告知要以涉妨礙公務罪嫌將何逮捕，何聽了激動辱罵員警「混蛋」、「神經病」、「我一定告死你啦」，最後1名警員前來支援，3人一起制伏何，以傷害、公然侮辱等罪嫌將何送辦。

全案審理時，何堅持否認警方指控，辯稱「當日騎乘機車逆向行駛的男子不是我」，且認為警察執法的過程違法。

警方表示，當天何逆向行駛卻拒絕被查證身分，警方輸入機車車牌號碼後，認為車主與何容貌不符，無法證實身分，何可能為通緝犯，所以行使警察職權，帶何回所裡查證身分。

台北地院勘驗當日影像和兩方說詞後，認為警察行使職權時，應告知事由，否則人民有拒絕配合的權利。但警方未向何表明他有何刑事犯罪嫌疑，反而一再強調何是因為逆向行駛，又拒絕透露身分的緣故，顯然未說明事由，因而何認定當時除了被警發覺有騎車逆向行駛之外，並無其他特殊情狀，拒絕配合查證身分之要求，於法並非無據。且當員警靠近何時，他已將車停在停車格，並不符合警方稱何違規駕駛，需防止其對自身和其他人造成生命等危害的情形。

另外，何在拒絕查證身份下，被用強制力帶回警局，過程他語氣兇惡、態度非佳，並出言辱罵，以及在警員施加強制力時，有掙扎、推擠、拉扯的行為，難認何在主觀上是對警員合法執行職務所為，所以在妨害公務罪及侮辱公務員罪的部分，判處何男無罪。