HBL最大贊助商　威德推動校園永續合作

▲WEIDER威德是HBL（高中籃球聯賽）最大贊助商，總決賽、MVP獎項、獎助學金，連續兩年投注超過1200萬元。

圖、文／WEIDER威德提供

HBL（高中籃球聯賽）是台灣最受矚目的運動賽事之一，今年三月的全國總決賽熱度更勝往年，多位新秀嶄露頭角，牽動全台灣「籃球瘋」。

HBL最大贊助商，美國知名保健品牌WEIDER威德，長期關注、支持台灣運動產業。除了贊助HBL賽事與增設總決賽MVP獎項，更與體總合作籌辦「WEIDER威德眾星獎助計畫」，提供獎助學金給予表現優異、特殊境遇年輕球員，連續兩年投注超過1200萬元。

▲WEIDER威德和高中體總共同籌辦「WEIDER 威德眾星獎助計畫」，每年提供500萬元獎助學金，超過180位HBL球員受惠。左起為體育署蔡忠益組長、高中體總胡劍峯會長、體育署林騰蛟次長、威德亞洲執行副總Maria Chen。

談及贊助HBL（高中籃球聯賽），籌辦獎助學金計畫的背後原因，威德亞洲執行副總Maria Chen表示，「威德鼓勵球員多元學習，吸收各方面知識，培養靈活思辨的能力，加強語言能力，拓展國際觀，增加未來在各領域發展機會。」

選擇支持青少年球員，而非媒體資源更多、熱度更高的職業籃球賽事，威德亞洲執行副總Maria Chen表示，「威德益生菌主要消費族群為30～45歲的母親，身為一位母親，最關注的不外乎就是家人以及孩子的健康。威德也希望扮演母親的角色，照顧台灣的年輕一代，希望年輕球員能健康，對於未來擁有更多的機會和選擇。」

▲威德希望扮演母親的角色，照顧台灣年輕一代球員的健康。圖左為陽明高中江子柔，威德眾星獎助計畫的獎學金得主，圖右為威德亞洲執行副總Maria Chen。

除了賽事贊助與提供獎助學金，威德更持續提供球員與學校益生菌等營養品，兩年累積贊助產品價值超過500萬元。Maria表示，「高中是人生的重要階段，除了練球，還需努力兼顧課業與身體健康。益生菌照顧年輕球員的腸道，好的營養吸收可以讓身體提升保護力，較不容易生病，在運動場上也能有更好的表現。」

▲HBL甲組決賽記者會，威德贈送威德益生菌給入圍總決賽球隊。（威德亞洲執行副總Maria Chen與北一女中球員）

威德亞洲執行副總Maria Chen表示，「威德創辦人Joe Weider是出身於清寒家庭的健美運動員，他深刻體會到弱勢運動員的困境，多年來十分重視運動員的培育以及教育的推廣，積極設立獎學金，鼓勵後輩多元發展學習。」

除HBL外，威德兩年前也曾贊助過HDC（全國中等學校熱舞大賽），未來將擴大支持的對象，參與更多高中運動賽事的贊助合作，目前正在規劃HVL（高中排球聯賽）、HSL（高中女子壘球聯賽）贊助相關辦法。

Maria強調，「希望藉由支持年輕運動員，與學校體系永續合作，讓台灣運動和追求健康的風氣可以更活躍。威德會繼續關注、支持台灣的運動產業，推廣多元教育理念，做年輕運動員的後盾，期待運動員成就更威的自己。」

▲威德推廣多元教育理念，持續支持年輕一代運動員，受到全台高中校長和教練的讚賞。圖中：北一校長陳智源、圖左一：北一教練駱燕萍、圖左二：北一蔡佑蓮，威德眾星獎助計畫的獎學金得主、圖右二：威德亞洲執行副總Maria Chen。