苗栗+30！宮廟主委確診...急增篩檢站　跟進中央不公布足跡

▲苗栗縣26日新增確診30例，其中以頭份市15例為最多。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣26日新增30例本土確診案例，其中男性18位、女性12位，年齡介於在1歲-86歲，分布在8個鄉鎮市，其中以頭份市15例為最多；依序為竹南鎮6例、苗栗市4例、三灣鄉、造橋鄉、泰安鄉、後龍鎮、公館鄉各1例。14例為居隔前採檢或居隔期間陰轉陽性；16例因症狀或有染病疑慮者，則是到醫院或社區篩檢站採檢而確診。

苗栗縣政府指出，25日大千、大順及慈佑醫院竹南大厝里篩檢站共採檢589人，其中12人陽性，其他陰性。因應社區不明感染鏈增加，民眾篩檢需求，持續開設採檢站。慈祐醫療團隊進駐竹南鎮大厝里活動中心於4月26-4月27日持續開設篩檢站，時間為（上午8點至中午12點、下午1點至下午5點）。

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因應宮廟主委染疫，造橋鄉社區感染風險增加，於今（4月26日）下午2點30分至6點30分在造橋鄉慈聖宮前廣場開設PCR篩檢站，由重光醫院醫療團隊進駐；另於大千醫院急診室旁開設篩檢站，時間地點：4月26日下午2點30分至晚上6點30分，呼籲與確診者足跡重疊或有染疫疑慮的民眾前往免費PCR篩檢。

此外，縣長徐耀昌表示，確診的人數增加，足跡也相對多，公布確診者足跡已意義不大，反而會讓人因為調查不完全，讓人有未公布的足跡就安全的誤解，因此即日起依照中央規定不再公布足跡，除非有特殊情況再公告。

衛生局也強調，居隔天數從10天簡化為3天居家隔離、4天自主防疫「3+4」。已居隔超過3天者，自4月26日解除隔離。4天自主防疫期間，想要出門外出採買生活必需品，需要天天快篩陰性，才可出門，可上班，但不可上課，外出全程配戴口罩，不可以去餐廳用餐、與不特定對象接觸、前往人潮擁擠場所。

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