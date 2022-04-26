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新北提第0天快篩陰就可外出　陳時中：太快了風險相對高

▲▼指揮中心4/26記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心4/26記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央拍板居家隔離縮短為「3＋4」天，新北市長侯友宜認為居隔轉型勢在必行，新北市府團隊今將轉型草案送交衛福部申，希望確診者同住家人及親密接觸者採取快篩，陰性採居家快篩加上自主健康管理即可，不須隔離。中央流行疫情指揮中心指揮專陳時中今日表示，公文下午才到，目前還沒看，不過他也說，太快了，以這樣來講那漏出來的病人蠻多，對社會風險就相對的大。

▲▼新北疫情0425。（圖／新北市府提供）

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▲新北呼籲居家隔離轉型。（圖／新北市府提供）

指揮中心縮短居家隔離天數為3+4天（3天隔離+4天自主防疫），自26日起實施，回溯目前已居隔超過三天者，自4月27日開始解除隔離。在篩檢方面，取消第3天(或期滿)的快篩，也就是說，完成接觸者匡列後，安排1次快篩，如為快篩陽性則以PCR確認；陰性者進行4天自主防疫，如果需要出門每天都必須快篩，第7天快篩陰性解除自主防疫。

新北市長侯友宜表示，面對疫情趨勢，新北市將「居家快篩加自主健康管理」試辦計畫提早送中央核定，希望確診者同住家人及親密接觸者採取快篩，陰性採居家快篩加上自主健康管理即可，不須隔離。陳時中表示，「我到還沒看到公文，我聽說兩點多我來這裡公文剛到」，但昨天專家討論，大家覺得這樣太快。

居隔3+4也有些專家認為太鬆，陳時中強調，這各有爭議，3+4確實在相對比較安全情況下做放鬆，大部分人覺得太快，不過計算起來這樣會漏掉相關病人相對少，加上自我管理落實是比較好的方式。新北方面則希望第零天快篩陰性就可以外出，以這樣來講那漏出來的病人算蠻多，對社會風險就相對的大。

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