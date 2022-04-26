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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跟陳時中對談半小時內容曝光！　他提7建議：共存一點都不丟臉

▲▼立法院社福及衛環委員會 陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

本土疫情升溫，確診數已連日破千，對於如何與病毒共存，指揮中心也頒布多項新政策，對此，前立委沈富雄表示，自己25日在疾管署跟衛福部長陳時中對談30分鐘，期間問到疫情的臨界點、會不會再次宣布清零以及確診黑數問題等，沈富雄也提出7點建議，他表示，「共存」一點不丟臉，病毒無心、人民卻無所適從，執政黨要負最大責任。

沈富雄表示，自己25日上午8時30分與陳時中在疾管署見面，對談30分鐘，內容分解惑與建議兩部份，由沈富雄提問、陳時中回答，分述如下：

問：你在電話中一再提到「timing」，是否指「時間點」？

答：是「臨界點」

問：臨界點一到，你準備宣佈「共存」還是某程度的「解封」？

答：疫情與社會能量達到某種平衡的「共存」。

問：我認為宣佈「解封」比較正確，「共存」一直是存在的，不須刻意宣佈。

答：…

問：你主張全人口的15%，也就是360萬人達到自然免疫是「臨界點」，這與專家們所公認的20%、40%、60%，顯然是低標？

答：是低標。

問：疫苗一劑、二劑、三劑經時間打折後的防護力不包括在整體免疫力的考量內？

答：不包括。

問：為什麼？那不是對疫苗效果的一種discredit？

答：…

問：黑數應該不少，好像也不算在360萬內？

答：不算。

問：將來如果疫情在此波過後再度復燃，是否還要回到「清零」？

答：不會、不會（一邊搖手加重語氣）

對於指揮中心政策，沈富雄也提出7點建議，包括：

一、目前中央迫於形勢，對地方首長、媒體及主流民意所做的各種修正是一種妥協，效果是流程照樣塞車、績效依舊不彰、民怨持續、數字難看。

二、你應就整體戰略及修正後的戰術，經一番深思熟慮後，做一次總宣示，菜不可以一盤一盤地端，要整桌一起出菜。

三、防疫措施，無效和做不來的都要斷然停止，不可以停半套，做半套就是死要面子。

四、希望疫情緩步上去，傷害較小，我完全不同意，像今天某大報的頭版頭條說：指揮中心預估尖峰確診約4~5萬，以此速度要達到360萬，那就不知要拖到何年何月。上坡慢，下坡更慢，短線求心安，長線成災難。

五、對專家們偏頗的誇大言論，當天即應出面指正，像小孩的死亡數，李秉穎說是100人，黃立民說50人，其實是80萬×0.15×0.0001=12。人民的容忍數卻是小於1。

六、今天的困境有幾分像封建時代的大姑娘心裡好想嫁人，卻羞答答地說不出口，「共存」一點不丟臉，醫療能量絶對足夠，病毒無心，人卻茫然無所適從，執政黨及中央團隊要負最大責任。

七、如果設定360萬人是「臨界點」，其實一半，也就是180萬就可以了，因為上坡時醫療能量能夠承受，則下坡時當然更沒有問題，因此，還是以峰頂轉折點為臨界點較為妥當，不要死咬一個數目。

沈富雄表示，和指揮官見面是浪費自己的時間，但盡了一個好國民應盡的義務，想想有多少人能有這個機會。

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