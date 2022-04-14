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紙風車藝術卡車全新改裝　巡迴首場嘉義登場

▲▼紙風車藝術卡車全新改造再出發，全國巡迴首場在嘉義。（圖／嘉義縣政府提供）

▲紙風車藝術卡車全新改造再出發，全國巡迴首場在嘉義。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由紙風車文教基金會和財團法人RC文化藝術基金會共同發起的「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」，全國首場4/22將從嘉義縣大林鎮魔幻公園出發。RC文化藝術基金會執行長王俊凱表示，紙風車帶給全國小朋友的表演，絕對是最好的，您可以不來看，但看了之後，一定終生難忘。

▲▼紙風車藝術卡車全新改造再出發，全國巡迴首場在嘉義。（圖／嘉義縣政府提供）
這部外觀全新改版，從企劃、設計、施工、到驗車，歷經8個多月時間完工的藝術卡車，所有費用由財團法人RC文化藝術基金會贊助，王俊凱不忘1年前對嘉義縣長翁章梁的承諾，全國巡迴首場4/22就要從嘉義縣出發。

嘉義縣文化觀光局14日上午在嘉義縣政府前希望廣場舉行首場出發記者會，翁章梁、紙風車文教基金會執行長張敏宜、王俊凱、即將成真火舞團團長蔡宏毅，現場邀請火舞團團長蔡宏毅演出「珍火」劇碼，蔡宏毅「玩火」的高超技藝，令人驚艷，驚呼聲不斷。

翁章梁說，紙風車一直以來帶給大朋友小朋友歡笑，用藝術撫慰受疫情困頓的民眾心靈，這次精彩的演出，絕對不能錯過，鄉親一定要帶著小朋友來欣賞，讓藝術走進生活，讓藝術扎根從嘉義萌芽。

▲▼紙風車藝術卡車全新改造再出發，全國巡迴首場在嘉義。（圖／嘉義縣政府提供）
張敏宜指出，藝術卡車2014年3月28日開跑至今，深入台灣140個鄉鎮市區、累積221場精彩演出，吸引了33萬雙眼睛見證觀看，12分鐘內從卡車變成舞台，演出結合卡車開台秀，2017年還前進馬來西亞表演，將台灣野台精神和台灣土地上孕育出的多元文化與生命力帶向國際。

▲▼紙風車藝術卡車全新改造再出發，全國巡迴首場在嘉義。（圖／嘉義縣政府提供）
王俊凱表示，改版後的卡車，車身以唐吉軻德為主角，就像藝術卡車多年來穿梭在山間田野，載著包羅萬象的表演，讓所有孩童從小接觸多元表演藝術，我們看到了小朋友臉上的笑容，猶如勇敢實踐夢想的唐吉軻德，馬不停蹄的冒險，就為了征服全國各鄉鎮市區的演出。

蔡宏毅說，「即將成真火舞團」是由台灣最大的火舞比賽冠亞軍共同合作組成的隊伍，近年來經常受邀至韓國、馬來西亞、捷克等國家表演，在嘉義的首場演出將帶來全新製作的劇碼，勢必震撼觀眾的視覺感受。

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