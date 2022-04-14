嘉義縣政府啟動廉政平台　把關重大採購工程

▲ 嘉義縣政府啟動廉政平臺，把關重大採購工程 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮、鹿草、大埔、阿里山鄉缺乏住宿式長照機構，社會局全力向衛生福利部爭取獎助資源計畫，計畫補助每床最高150萬、上限200床，去年9月獲核定於布袋新塭建置200床住宿長照機構，總經費3億，為把關重大工程品質，縣長翁章梁14日上午偕同廉政署、嘉義地方檢察署、台灣透明組織及專家學者攜手成立長照嘉園廉政平臺，宣示工程招標透明公正。法務部廉政署副署長沈鳳樑、嘉義地檢署檢察長張曉雯、廉政署南部地區調查組副組長徐裕明、台灣透明組織副理事長葉一璋等人皆共同與會。

政風處指出，藉由檢、廉協助確保重大採購能如期、如質、無垢完成，未來也藉由平臺聯繫會議機制，跨域結合相關單位及專家強化外部參與及監督，汲取法律面、實務面意見作為採購履約的參考，並設置資訊公開透明專區供民眾查閱，防範可能弊端發生，免受外力不當干擾提升成效。

翁章梁表示，平臺內有廠商、縣府局處、司法單位，讓公務人員在執行時因有各界協助更往前推動工程進度，民眾也能用網路科技即時掌握透明資訊，減少貪汙、亂搞的疑慮，建立鄉親對公家單位廉政風氣的信任，公務人員也不會因資訊不足裹足不前，可謂兩全其美。

政風處說明，廉政平臺將搭起公務員、執法機關及廠商溝通的橋梁，縣府團隊能安心執行職務，廠商能維護合理權益，重大建設獲妥善監督稽核品質自然會提升，加上平臺聯繫會議的運作，將可能遭遇的問題提出討論，擴大公私協力，也讓檢警、廉政署參與重大建設。