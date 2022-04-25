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【廣編】2022再奪4金6銀　婕樂纖連三年奪世界品質21大獎

【廣編特輯】

2022再奪4金6銀　婕樂纖連三年奪世界品質21大獎（圖／業者提供）

▲婕樂纖創辦人呂世博（右），帶領醫生營養師團隊一舉奪下2022年世界品質評鑑大賞共10面獎牌。

圖、文／維科生醫提供

婕樂纖是近年來在美容纖體市場快速崛起的高人氣品牌，近日更奪下2022年比利時世界品質標章4金6銀。婕樂纖創辦人呂世博說：「我們網羅全球前2%頂尖的科學家加入研發團隊，堅持選用各國具有臨床實驗數據的專利原料，讓消費者使用到最有效、最高品質、最安全的保健食品，不斷堅持做到最頂尖，讓台灣品牌走向國際，被全世界看見！」

婕樂纖共10支產品獲獎，包括：健字號纖飄錠、高機能益生菌、複方金盞花葉黃素EX飲、婕肌零洗卸凝膠、水光錠、纖纖輕鬆飲X、爆纖錠、輕卡肽纖飲、植萃纖酵宿、雪聚露雙效導入精華，得獎產品跨足體重管理、美容保養、健康機能，全方位守護國人健康與美麗。

從2020至2022年，婕樂纖連續三年挑戰世界品質標章國際評鑑，一共奪下21座大獎，屢創新紀錄，在全世界超過100個國家破千件產品中脫穎而出，由80位全世界最頂尖的評審認證，婕樂纖成為台灣之光在國際上引起關注。

婕樂纖更是國內外各項大獎的獎常勝軍，自2018年品牌成立至今，已拿下全世界66座大獎，從國內生醫界奧斯卡SNQ國家品質標章、國家品牌玉山獎、再到國際風味評鑑、世界品質標章，最近更因林心如代言其口服美容產品水光錠，再度推升品牌聲勢，也讓這個以小額資金便可加盟的行動創業平台備受關注。

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