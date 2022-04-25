75歲嬤太陽下走路迷失4公里　警曝原因：為了要準時上課

▲▼住在楠梓區的陳姓老婦人為了要準時上課，竟頂著大太陽徒步走4公里，因迷失方向加上體力不支跌坐路邊，所幸遭員警發現協助返家。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名住在楠梓區的陳姓老婦人（75歲），日前要前往老人活動中心上課，而平時載送她的女兒因家事繁忙，沒空送她，陳婦竟自行徒步前往，不料卻迷失方向，走了近4公里到橋頭區，因體力不支跌坐路旁，所幸被巡邏的員警發現，通知家屬前來帶回，化解一場虛驚。

21日上午10時許，岡山分局橋頭派出所員警巡邏行經橋頭區成功北路一帶，發現一名陳姓老婦人跌坐路邊，見她臉色脹紅並一直冒汗，研判可能中暑，隨即提供礦泉水給她補充水份，並攙扶進巡邏車稍作休息，員警立刻查證她的身分，這才發現陳老婦人已被楠梓分局通報為緊急協尋人口，隨即通知家屬前來派出所。

經警方了解，原來陳姓老婦人平時都會固定前往楠梓區的老人活動中心上課，因載送她的女兒手上家事未做完沒空，加上她上課非常守時，於是便自己徒步打算走去上課，不料卻迷失方向，頂著大太陽走了4公里到橋頭區，最後因體力不支跌坐路旁，幸好被員警及時發現，不然後果不堪設想。

心急如焚的女兒接獲通知趕至橋頭派出所時，見到失蹤的老母親，總算放下心中大石，對於警方即時協尋與暖心照護的行為，感到非常窩心，直呼：有警察，真好！