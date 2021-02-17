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9旬翁消失10小時！搭公車趴趴走　警跑2客運站尋獲助返家

▲頭份市1名高齡96歲的溫姓老翁，因離家近10小時，家人心急如焚報警協尋，果然在南庄找到老翁，並帶回休息。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲頭份市1名高齡96歲的溫姓老翁，因離家近10小時，家人心急如焚報警協尋，結果在南庄找到老翁。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名高齡96歲的溫姓老翁，16日上午8時許，和家人說要外出買東西，直到傍晚6時許還遲遲未歸，家人心急如焚趕緊報警求援，警方獲報後立即調閱監視器找到老翁的行蹤，得知老翁獨自搭車前往南庄，也請當地同仁協尋，果然在公車上找到老翁，將他帶回休息。

頭份派出所表示，16日傍晚6時許接獲溫姓民眾報案，稱其爺爺於上午8時許獨自外出買東西，但直到下午6時還未返家，請求警方協助，員警立即調閱路口監視器，發現温翁於中午12時左右，在家附近搭乘公車前往頭份下公園。

警方掌握行蹤後，隨即拿著老翁照片前往苗客查訪司機，司機向警方示，上午有載到一位符合特徵之老爺爺在頭份下公園下車後，目前又搭乘公車前往南庄，警方得到寶貴情資後後，立刻聯繫南庄所協助找尋。

▲南庄派出所員警找到老翁後將他帶回，得知老翁整日未進食，也趕緊拿泡麵給老翁果腹。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲南庄派出所員警找到老翁後將他帶回，得知老翁整日未進食，也趕緊拿泡麵給老翁果腹。（圖／記者黃孟珍翻攝）

南庄所警員邱炳翰隨即前往南庄苗客總站等待該班公車，靠站後上車查看，發現老翁確實於公車上，經確認身分後先將他帶返所休息，也立刻提供熱茶及泡麵讓其補充體力，隨後通知其家屬前往南庄所將其帶回，家屬對於員警能即時找到老翁一再表達感激及讚許。

頭份警分局長何孟宗呼籲，家中如有易走失之老人，應多多關懷並隨時注意行蹤，除了向相關單位申請「愛心手鍊」外，另可洽詢本分局進行指紋建檔，以利走失時協助尋回，歡迎轄區民眾多加利用。

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