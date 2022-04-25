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大陸 大陸焦點 特派現場

美超預期調整貨幣政策　陸前財政部長：高度警惕熱錢從中國撤出

▲▼ 大陸前財政部長朱光耀 。（圖／翻攝 每日經濟新聞）

▲大陸前財政部長朱光耀 。（圖／翻攝 每日經濟新聞）

記者任以芳／綜合報導

《中國財富管理50人論壇2022資管峰會》昨24日在北京舉行，針對美國聯準會擬加大縮表和升息力度，可能衝擊近期全球金融市場動盪。大陸前財政部長朱光耀昨表示，大陸目前面對的最大壓力就是美國聯準會速度與力度空前的貨幣政策調整，他提醒未來要高度警惕外資從發展中國家和新興市場國家撤出。

朱光耀指出，「當前全球經濟面臨著空前的嚴峻挑戰。」廣大發展中國家要看到全球生產鏈、供應鏈的調整，十分具有挑戰的急迫性和嚴峻性。同時要高度警惕美聯儲大幅度、超預期的貨幣政策調整。另外，當前俄羅斯特別軍事行動還在烏克蘭進行，必須注意地緣政治帶來的挑戰。

《澎湃新聞》報導，上週美國聯準會轉為強硬鷹派、帶動美元強彈，導致人民幣兌美元匯價出現跳水急貶走勢，離岸價一度暴跌到6.54元，一週內下跌1,700多點，中間價22日逾八個月新低。

美國聯準會當前的資產負債表規模為9兆美元，來到歷史新高；美國通膨率到達8.5％，加上俄烏衝突造成全球能源價格大漲，讓通膨情況雪上加霜，美國必須加速調整貨幣政策。

朱光耀分析，市場認為美國將在2022年年底將利率提升至2.5％，而當前利率水準為0.25％～0.5％，年內聯準會還有六次議息會議，可見每次升息幅度都將不小，「中國必須密切關注美國大幅度且超預期的貨幣政策調整。」

▲▼美元vs.人民幣。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲美國超出預期調整貨幣政策，專家高度警惕外資恐從新興市場加速撤出。（圖／取自免費圖庫pexels）

朱光耀舉例，自從美國開始啟動升息循環後，美債利率大幅攀升，4月中旬，中國10年期國債殖利率出現12年來首次低於美國同年期國債。

他強調，「中美國債殖利率倒掛對中國經濟將造成非常大的影響，外資恐從新興市場加速撤出。」

中銀證券全球首席經濟學家、大陸外管局國際收支司前司長管濤上週在五道口金融論壇上也提出相同警告，指出美國若更激進地升息並啟動縮表，將造成市場風險轉變，驅動中國出現階段性的資本外流、人民幣走貶。

他強調，對廣大發展中國家而言，要看到全球生產鏈、供應鏈的調整，對我們挑戰的急迫性和嚴峻性。要高度警惕美聯儲大幅度、超預期的貨幣政策調整。

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