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大陸 大陸焦點 特派現場

北京解決台灣問題的底線？　涉台學者：武力統一是最後保留手段

▲解放軍秀戰技。（圖／翻攝央視軍事）

▲近年解放軍不斷對外展現武力裝備。（圖／翻攝央視軍事）

記者任以芳／綜合報導

第九屆大江論壇·第二屆智庫論壇昨22日在北京舉辦。論壇以「『總體方略』引領未來」為主題，邀請多家涉台學者和兩岸媒體人研討台海情勢。陸媒《觀察者》報導稱，在場多位涉台學者表示，「民進黨政府和美國互相勾結，導致台海穩定被破壞。大陸雖一貫堅持和平統一立場但絕不承諾放棄使用武力，武力統一是在迫不得已的情勢下解決台灣問題的最後保留手段。」

台灣政黨尚未輪替以前，大陸涉台學者立場大多主張兩岸「和平統一」為基調。但蔡英文政府上台後，兩岸關係趨於惡化，儘管美國近年多次發表挺台言論，但國際複雜情勢多變，台海局勢嚴峻難解，該論壇也探討兩岸陷入僵局多個關鍵問題。

報導指出，清華大學台灣研究院常務副院長巫永平在論壇上首先批評，2016年台灣政黨論替之後，民進黨破壞台海穩定，沖擊兩岸之間形成的共識，美國則出於遏制中國的目的，打台灣當棋子，兩者相互勾連，導致台海穩定被破壞。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣提醒，想在兩岸點火的人很多，要珍惜穩定的台海環境。大陸在台灣問題上高瞻遠矚，有戰略定力，一些網民不要自亂陣腳，不要上外部勢力的當，不能被別人牽著鼻子進入戰爭陷阱。要一起把大陸建設好，有充分的實力准備，讓台灣人民「不願獨、不想獨」，讓「台獨」分子不敢「獨」。

▲▼蔡英文30日出席台灣美國商會（AmCham Taiwan）2022謝年飯並致詞。（圖／總統府提供）

▲蔡英文總統拚外交、強化與美互動，被北京視為「危險訊號」。（圖／總統府提供）

廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會理事鄭劍認為，中國人歷來主張「慎戰」。大陸方面反復強調堅持和平統一基本政策。但中國人也沒有主張「不戰」，所以大陸方面未承諾放棄使用武力，不承認放棄使用武力的初衷是為了「不戰」。

鄭劍強調，和平統一是最佳方式但不是唯一，也不是無條件地等待對方回心轉意。不承諾放棄使用武力，不是針對台灣同胞，而是針對內外阻撓中國統一的勢力。只要出現外國勢力干涉中國統一和搞「台獨」，大陸方面可能動用武力。

中國人民大學兩岸關系研究中心主任王英津認為，大陸願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。武力統一是在迫不得已的情勢下，大陸解決台灣問題的最後保留手段。

他說，當前，日趨復雜嚴峻的台海局勢迫使大陸必須做好「練兵備戰」的各項準備，只有如此才可能維護台海和平穩定，進而實現和平統一。

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