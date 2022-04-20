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郭明錤：iPhone 14前鏡頭大升級！　自動對焦+更大光圈、景深效果更強

▲蘋果,iPhone 13 Pro Max,蘋果直營店。（圖／記者吳珍儀攝）

▲郭明錤指出，iPhone 14系列前鏡頭將全面升級。（示意圖／記者吳珍儀攝）

記者吳珍儀／綜合報導

天風國際分析師郭明錤於推特發文指出，iPhone 14系列的4種機型將可能一致配備升級後的前置鏡頭，同步具有升級的自動對焦功能，並有更大的F1.9光圈。

郭明錤表示，升級後的相機可改善人像模式照片和影片的景深效果，自動對焦則可以增強FaceTime和Zoom視訊通話期間的對焦效果。而相較之下，iPhone 13系列前鏡頭則都是定焦鏡頭搭配F2.2光圈。

此外，今年蘋果預計像往年一樣在9月推出iPhone 14系列，消息指出iPhone 14系列的四種機型包含iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max，mini機型則可能被取消。

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