郭明錤：iPhone 14前鏡頭大升級！　自動對焦+更大光圈、景深效果更強

▲郭明錤指出,iPhone 14系列前鏡頭將全面升級。(示意圖/記者吳珍儀攝)



記者吳珍儀/綜合報導

天風國際分析師郭明錤於推特發文指出,iPhone 14系列的4種機型將可能一致配備升級後的前置鏡頭,同步具有升級的自動對焦功能,並有更大的F1.9光圈。

郭明錤表示,升級後的相機可改善人像模式照片和影片的景深效果,自動對焦則可以增強FaceTime和Zoom視訊通話期間的對焦效果。而相較之下,iPhone 13系列前鏡頭則都是定焦鏡頭搭配F2.2光圈。

此外,今年蘋果預計像往年一樣在9月推出iPhone 14系列,消息指出iPhone 14系列的四種機型包含iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max,mini機型則可能被取消。

The front camera of four new iPhone 14 models in 2H22 would likely upgrade to AF (autofocus) & about f/1.9 aperture (vs. iPhone 13's FF (fixed-focus) and f/2.2).