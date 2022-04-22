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iPhone 14系列最新渲染圖出爐　新機外殼更「圓潤」

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自MacRumors）

▲iPhone 14 Pro渲染圖（左）。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據爆料者Ian Zelbo 最新放出的渲染圖，iPhone 14 Pro 可能具有更「圓潤」的機身，讓背後更大的鏡頭模組看起來較為融合。

Ian Zelbo 經常根據iPhone新品洩露的訊息來製作渲染圖，通過 CAD 渲染和尺寸、示意圖、配件生產模具的圖像以及其他訊息來製作，Zelbo 發現，與iPhone 13 相比，iPhone 14 Pro 具有更大的機身圓角，也就是機身更加圓潤。另一方面，iPhone 14 Pro Max 的半徑似乎與 iPhone 13 Pro Max 幾乎相同。

由於後鏡頭模組的變化，蘋果可能將更改iPhone 14 Pro 的圓角半徑。iPhone 14 Pro 預計將配備更大的鏡頭模組，搭載新的 48MP 鏡頭和加大 57% 的感應器。

iPhone 12 Pro 和iPhone 12 Pro Max 的鏡頭模組都大致與手機的圓角半徑相符，但是iPhone 13 Pro 和iPhone 13 Pro Max 卻不相符。雖然iPhone 12 Pro Max 和iPhone 13 Pro Max 的鏡頭模組之間的差異很小，但iPhone 12 Pro 和iPhone 13 Pro 之間的差異卻很大。

此次蘋果針對手機外型做更改，可能是 iPhone 14 Pro 的鏡頭模組和機身圓角過於不一致，導致蘋果修改了設計。根據Zelbo 的說法，新的更大的圓角半徑仍然與後鏡頭模組的圓角不完全相符，但明顯更接近。

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