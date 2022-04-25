上海封城成「婚姻照妖鏡」　丈夫煮水餃躲陽台偷吃光…大肚妻心死

▲上海封城意外成為許多居民的「照妖鏡」。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

上海新冠疫情狂燒，當局祭出封城措施，但確診數不但沒有下降，還造成居民陷入糧食短缺情況；不僅如此，封城措施也造成民眾婚姻出狀況。近日上海傳出，一名孕婦在封城前包了30多顆水餃囤在冰箱中，在封禁後這些水餃便成為家中最寶貴的物資，她也一直捨不得吃，沒想到近日老公竟然因為肚子餓到受不了，偷偷將水餃煮了躲在陽台吃光，氣得這名孕婦直呼「我真是犯賤」甚至起了離婚的念頭。

綜合鳳凰網報導，上海新冠封城措施意外成為許多人的婚姻「照妖鏡」，近日陸網就流傳許多「夫妻失和」案例，甘肅康樂縣法院近日通過一起離婚訴訟，起因是在北京打工的妻子日前結束工作返鄉，村裡的防疫中心要求丈夫去接她，沒想到男方卻因為「害怕被感染」拒絕前往接妻子，事後妻子失望至極，憤而向法院提起離婚訴訟。

▲上海一名母親發文抱怨，丈夫煮了家中僅剩的泡麵卻沒跟她分享。（圖／翻攝自微博）



另外，近日一名上海媽媽在網路論壇發文抱怨，表示自己從封城開始，就全心全力打理一家大小的生活，準備三餐、洗衣拖地，還要設鬧鐘在凌晨爬起來搶團購。這天家裡只剩下一顆娃娃菜、2顆青椒、2包泡麵以及一些米，團購的菜必須隔天才會到，為了讓丈夫、小孩多吃一些，這名母親午餐只吃了一顆青椒；怎料傍晚時分，丈夫趁她出門時煮了家中僅剩的2包麵，自己吃了1.5包，給孩子吃了0.5包，讓她回家一看頓時覺得心灰意冷。

▲上海一名孕婦抱怨丈夫偷吃水餃。（圖／翻攝自微博，下同）



類似的故事不僅一樁，同樣在上海，一名孕婦在封城前包了30多顆餃子放冰箱，被封禁在家之後，這些餃子變成了家中的寶貴糧食，孕婦也一直捨不得吃，沒想到這天她卻直擊，丈夫偷偷煮了水餃，獨自端到陽台吃，讓她氣得抱怨「人家煮出來連喊都不喊你一聲，也不問你會不會餓，從懷孕開始到現在都這樣，我真是犯賤！」

貼文還透露丈夫吃完水餃後，竟然連碗筷都處理，直接丟在洗碗槽等著她洗，讓這名孕婦氣到想離婚，卻又礙於肚子裡有小孩，只能暫且吞忍，卻早已對這段婚姻心死。

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