▲畢業即就業，日本新堀藝術學院來台設分校。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

日本新堀藝術學院與台中米可音樂藝術學院合作成立分校，是全台唯一以古典吉他教學為主的音樂學院。校方表示，學校發展設定為可與市場銜接，有台灣學生才剛上完第一年課程，已獲得師資簽約，完成學業後即成為學院固定師資，未來還有機會到日本合作交流，打破大眾對「學音樂不能當飯吃」的誤解。

▲趙柏群說，台灣音樂系所學生就業面臨危機，更別說是古典吉他。（圖／記者游瓊華攝）



米可音樂藝術學院創辦人趙柏群說，台灣的音樂就業環境受到少子化、高齡化衝擊，音樂系所學生未來就業面臨很大的危機跟衝擊，更別說是古典吉他。

目前就讀新堀藝術學院台灣分校的翁子音，同步在念普通大學，她透露才剛上完第一年課程已獲得師資簽約，大部分同學對未來都感到迷網，找不到就業方向，但是她在讀書時期，就能通過日本考核標準，未來就業有保障。

校方表示，日本新堀藝術學院四年課程比照台灣教育部的規劃，基本修習128個學分，在台灣受完四年教育後，就到日本參加畢業典禮，領日本的畢業證書，會有專門式的文憑，今年校方廣招18歲以上對古典吉他有夢想的學生，尤其針對今年高中三年級的學生，只要曾經在台灣或是海外拿到吉他大賽前三名，校方還會給予學雜費補助或減免。