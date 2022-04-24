12歲以下佔13.6％！陳時中曝「兒童3年齡層」染疫比例

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

日前一名2歲重症童死亡，引發不少家長擔憂。國內有醫師以美國資料指出「兒童染Omicron死亡率約萬分之一」，而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾推估，國內約會有350萬到500萬人染疫，依照目前12歲以下染疫率13.6％ ，推估至少會有48名12歲以下兒童染疫死亡。不過國內專家則認為「不能用美國的數據來套入台灣。」

針對新冠肺炎疫情，陳時中曾預估，全台最多約會有350萬到500萬人染疫，而根據國內目前染疫比例，「0~6歲染疫佔6.5%，7~12歲佔7.1%、13~18歲佔5.2%」，而0~12歲加起來是13.6%，若以美國兒童染疫致死率為萬分之一去推估，全台350萬人確診，恐至少有48名兒童染疫死亡。

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但中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，「國外東西不能套台灣來，美國疫苗接種情況、大人感染程度、環境條件和文化差異都和台灣不一樣，那些因子都會影響致死率。

黃高彬說，單以最簡單的人口密集度來講，台灣的死亡率應該會比美國高，因為台灣密集度高，但台灣小孩感染致死率卻比美國低，主要就是因為大人感染少，小孩相對感染機會少，所以台灣致死率是低的，因此根本不能用美國的數據來套進台灣的情況。他強調，國外東西不能套台灣來，要用台灣的數據去推估，但現在台灣小兒染疫數據不夠大，所以還沒辦法去推估。

而在小孩防治方面，黃高彬指出，小孩的ACE2受體其實蠻低的，風險相對沒有成人高，只是孩童染疫後，抵抗力會下降，就會增加其他病毒感染的風險，容易併發其他感染，因此不能打疫苗的孩童族群，盡量減少出門或是出門一定要戴口罩，最好不要接觸陌生人，以降低感染風險。