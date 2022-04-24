臉書徵男友「我很會吹」爆紅　20歲本尊被盜圖要求刪文怒開吉

▲臉書社團出現徵男友文。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）

記者陳宏瑞／高雄報導

臉書社團「爆廢公社二館」最近貼出一則「徵男友文」，文中提到要求對方「要可以抬起我、要每天陪掛睡，我很會吹」，內容相當挑逗，文章一出爆紅被不斷轉貼，但發文者頭像的本尊彭姓女子（20歲）不滿被盜圖發文，要求轉貼者刪文也沒回應，今（24）日凌晨到高市三民一分局長明派出所報案，要揪出背後黑手。

▲彭姓女子在臉書社團發文表示已經提告。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）

三民一分局指出，24日凌晨3時許，一名彭姓女子至長明派出所報案，表示她收到朋友轉知，自己在網路上爆紅，原來是自己臉書上的照片遭他人盜用，並轉發貼文於臉書「報廢公社二館」。

貼文內容提到「徵男友條件1.可以抱起我、2.每天給我兩包菸、3.要懂陣頭會扛轎的我最愛、4.要有刺青但要打霧，刺班諾的我最愛、5.要每天陪我掛睡，條件不多，我很會吹」。

▲高雄市三民一警分局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

彭女不滿貼文內容存有諸多不雅言論，且臉書屬於網路公開平台，深覺名譽受損，而且這篇貼文根本不是她發的，而是有心人士盜用她的臉書頭像發文後，再轉貼到臉書社團上。

該文一出立刻爆紅，不斷被轉貼到其他臉書社團，彭女的男友也氣炸，彭女要求轉貼者刪文卻都沒有獲得回應，因此決定到警局提告妨害名譽。

三民一分局呼籲，民眾於網路上使用任何社交平台，務必謹慎，切勿盜用任何未經當事人同意之相片及傳遞不實內容，一切行為皆可能涉及法律上責任。