桃園陽性率狂飆3.18！中央大學新增3生確診　機械系全面停課

記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

指揮中心24日宣布台灣新增5092例本土病例，其中桃園新增1071例，對此桃園市長鄭文燦也表示，目前桃園陽性率仍有持續上升跡象，自4月1日的0.3已飆升至3.18，24日新增的確診數中，中央大學也有新增3名學生確診，為機械系學生，並有1人為工學院學生，開學前住在同一宿舍，市府也將會照中央防疫規定指引來停課，目前機械系全系全面暫停實體課程。

鄭文燦指出，其餘確診個案，平鎮公托中心也有師生確診，先是在4月20日傳出有老師確診後，4月22日再新增1名幼兒確診，不過該名幼兒是因為雙親確診，於19日匡列隔離採檢確診，初步判斷老師和幼兒確診無關聯，市府將會按照規範處理復課問題，目前採檢174人，若均為陰性就能在26日順利復課。

此外，在龜山幼兒園採檢389位，驗出2人陽性確診；私立溫格爾幼兒園採檢137人，全數陰性，但在中壢富台國小中採檢251位，卻驗出8人陽性確診，市府也將依規定對富台國小進行停課，而和碩聯合龜山廠採檢776位，650人為陰性，尚有126人檢驗結果尚未出爐。

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鄭文燦也透露，24日社區採檢站採檢6277位，桃園從1月份到到4月，已採檢22萬6800多人，陽性率仍有持續上升趨勢，從原有0.3以來到3.18，顯示社區仍有隱形傳播鏈或無症狀、輕症感染者的存在，並有社區流行現象，未來市府也將重點疫調精準匡列，將輕重症患者都照顧好，另外針對匡列居隔人數，也會經中央檢討後再調整，希望降低民眾不便的同時也能控制疫情。

▲0424桃園市長鄭文燦。（圖／記者楊淑媛翻攝）

