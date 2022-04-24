「MedPanda」要上線了？陳時中：近日會和相關平台討論

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

近來本土疫情嚴峻，今（24）日本土病例5092例，就有藍委建議「組成MedPanda送藥」，對此，指揮官陳時中今日回應，外送平台還是要跟確診者零接觸，近來會約相關平台討論，了解實際狀況。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計806萬5698例新型冠狀病毒肺炎相關通報，國民黨立委陳以信憂心藥師送藥會導致他們蠟燭兩頭燒，建議組成「MedPanda送藥」。對此，指揮官陳時中於今日防疫記者會中回應，外送平台還是要跟確診者零接觸，近來會約相關平台討論，了解實際狀況。

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中央流行疫情指揮中心今（24日）公布本土病例再增加5092例，台北、新北和桃園都破千，又以新北市最多1731人確診，其次為桃園市1071、台北市1027、基隆市301和花蓮182等，共分布22縣市。

指揮中心指出，今新增本土案例，包括新北市1731、桃園市1071、台北市1027、基隆市301、花蓮182、台中市150、高雄市147、宜蘭縣122、新竹縣57、彰化縣56、台南市47、屏東縣40、雲林38、台東縣29、苗縣24、新竹市20、嘉義市17、嘉義縣15、南投11、金門4、連江縣2和澎湖縣1。