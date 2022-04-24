嘉義市+17！職場群聚佔7例　9人採居家照護收治

▲嘉義市新增17例，9例將透過居家照護收治。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心24日公布全國本土新增5092例，嘉義市新增17例確診個案，包含未滿12歲1例、12－64歲14例、65歲以上2例。

其中7例(案53044、案54465至54470)為外縣市職場群聚之工作人員於4月22日匡列居家隔離經採檢為陽性；2例(案53109、55710)分別與外縣市確診親友共餐，陸續出現喉嚨痛、流鼻水等呼吸道症狀，故後續安排就醫採檢PCR陽性；2例(案53042、53052)有外縣市活動史，回嘉義開始出現呼吸道症狀，故至醫院採檢PCR為陽性；2例(案53045、53046)為外縣市確診個案(案35469)的接觸者，於居家隔離期間陰轉陽；1例(案53043)參加北港媽祖繞境確診，匡列其接觸親友１人(案54464)於居家隔離經採檢陽性；2例(案53041、54471)53041出現症狀採檢陽性，匡列密切接觸者54471安排採檢亦為陽性。

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上述17例均無未戴口罩於公共場所或有戴口罩於公共場所超過15分鐘之狀況。嘉義市已啟動輕症或無症狀確診者居家照護計畫，故17例中目前有9位收案分流由專責醫院進行每日關懷。

隨著全國確診數量增加，為維持醫療中重症的量能，嘉義市預先做好準備，已於4月22日啟動嘉義市居家照護關懷中心，服務項目分為生活關懷及健康照護兩大項目，今日17例有9例無症狀或輕症個案通過評估採在家進行居家照護，居家照護條件原則上是個人清消要做好，如果家中是共用衛浴則必須要完整清潔消毒才可以讓家人使用，避免家人受到傳染而確診。

嘉義市4大責任醫院（嘉基、聖馬、嘉榮及部嘉）也將每日健康關懷其負責的居家照護確診者，如有緊急醫療需求也可撥打119，守護居家照護者的健康。