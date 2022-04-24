台東高規格防疫辦三鐵！113公里江立堯封王、張婷婷摘后冠

▲113公里男子組江立堯以:04:48:47封王。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

2022Challenge Taiwan鐵人三項賽事，23日起一連兩天在台東登場，今年是Challenge Taiwan第10年在鐵人的故鄉台東舉辦，受到疫情影響，主辦單位社團法人台灣鐵人三項運動發展協會在台東縣政府要求與協調下，採取高規格的防疫措施，113公里賽事，男子組由江立堯封王，女子組則由「張家班」大姐張婷婷摘后。

▲▼113公里賽女子組張婷婷以05:11:06摘下后冠。



23日清晨6點首先登場的是113公里與226公里組，天氣有些悶熱對選手考驗大，113公里男子組，競爭相當激烈，我國鐵人好手江立堯以:04:48:47拿下冠軍，Carson Christen成績04:55:53及陳智禎完賽時間05:04:00，分別拿下第二與第三名。女子組總成績第一，由鐵人三項常勝軍「張家班」大姐張婷婷以完賽成績05:11:06摘后，第2名及第3名，分別由許靜怡及連雪涵拿下，成績分別為05:38:20與05:49:29。





因應疫情發展，主辦單位社團法人台灣鐵人三項運動發展協會在台東縣政府要求與協調下，採取高規格的防疫措施，包括以線上報到方式、取消室內聚集活動避免群聚。同時，以6000片圍牆打造會場出入口 架設防疫門加強清消，比賽現場所有選手們需配戴口罩，游泳項目直到下水前一刻才可以拿掉。工作人員也在上岸處與完賽終點發送口罩，方便選手們配戴。

另外，考量國小以下學童尚未接種疫苗，小小鐵人賽程尊重選手意願，若無法參賽者，將可延賽並保留所繳報名費用到明年。