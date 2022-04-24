快訊／新北鐵道馬拉松接力出勤巡官確診！參賽者嚇壞　警方回應了

▲新北鐵道馬拉松接力傳出交通組巡官確診。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、陳韻如／新北報導

第7屆新北市鐵道馬拉松接力賽17日於福隆開跑，吸引了6千多人參加，但沒想到今（24）日卻傳出，當天出勤的1名巡官確診。對此，瑞芳警分局表示，出勤人員16日快篩皆為陰性，但開跑當日，該巡官出現症狀，快篩結果疑似陽性，因此立刻安排其與密切接觸者前往PCR採檢，強調該巡官勤務並無與民眾接觸，且全程戴口罩。

新北市鐵道馬拉松接力賽舉辦至今已第7年，賽道範圍涵蓋了貢寮、雙溪區等，且沿路風景宜人，吸引了不少民眾參加。對此，瑞芳分局也事先規畫交通管制方案，讓活動能順利完成。

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不過，卻有民眾指出，開賽當天，一名交通組巡官快篩陽性，但通報主管後，卻是要求他活動結束後再去PCR，民眾得知消息後認為相當誇張，因此疾呼，「當天參加比賽的跑者們，快去快篩」。

對此，瑞芳分局出面回應，因先前分局內有內勤同仁染疫，因此在開跑前就要求所有出勤的同仁必須快篩，而當時全員陰性，直到隔天上午8時許，該確診巡官出現輕微症狀，再次快篩後結果呈現「模糊不明」，但為求慎重，立即要求巡官與同車出勤人員於上午10時前往PCR採檢。

瑞芳分局表示，PCR結果18日出爐，該巡官陽性確診，而分局也即刻要求其他密切接觸者居家隔離。瑞芳分局強調，所有的應變作為皆符合規範，絕無要求快篩陽性同仁必須先完成勤務後再去篩檢的情事。此外，該巡官當日勤務為崗位督導，並未與民眾接觸，且全程戴著口罩，呼籲民眾切勿恐慌。