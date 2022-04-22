點選兩下截圖　小白點隱藏密技大公開

▲iPhone小白點隱藏功能。（圖／iPhone截圖）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone內鍵「小白點」功能，原先這項功能是為了身心障礙人士所設定，過去在iPhone還有實體按鍵時，許多人擔心按鍵會損壞，都使用小白點功能，目前小白點功能已經漸漸被手勢功能取代，不過小白點其實還有幾個隱藏功能可以使用。

▲開啟小白點功能。（圖／iPhone截圖）

要開啟小白點，要先打開設定，點選「輔助功能」，開啟「輔助觸控」。首先可以設置專屬小白點，可以自己定義小白點中的菜單，隨意選擇需要的功能，最多能添加八個功能。

▲最多可設定八個功能。（圖／iPhone截圖）

目前iPhone擷取螢幕需要按電源鍵與音量鍵，現在只要設定輔助功能，就可以用小白點截圖，首先開啟輔助功能，點選觸控中的輕點兩下，選擇「擷取螢幕」，就可以點選小白點兩下來截圖。

▲點按兩下就可截圖。（圖／iPhone截圖）

也可以利用小白點來鎖定螢幕，在設定中找到輔助功能，點選「長按小圓點」選項設定「鎖定螢幕」，也可根據使用習慣設定長按的時間。

除此之外，也可以設定小圓點進行手機的重新啟動，因為目前長按電源鍵並沒有重新啟動的選項，可以從小白點中找到「設備」，點選「更多」，就可以找到重新啟動按鈕。