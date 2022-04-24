鎮瀾宮4／24改選董監事　顏清標是否連任備受矚目

▲鎮瀾宮今9點改選董監事，董事長顏清標連任否備受矚目。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖24日上午9點舉行第十二屆第一次信徒代表大會，外界關注顏清標是否能成功連任董事長。由於疫情嚴重，加上採秘密投票，廟方不開放媒體進入，僅信徒代表、工作人員及相關與會人員換領識別證後可進入。

廟方表示，這次信徒代表共116 位，董事候選人19 人選出14人，依本法人捐助章程第五條及第六條規定，信徒代表以無記名限制連記法(每人七票)，並採各區保障名額制，分別選任之。包括大甲區8人、外埔區3人、大安區3人。 后里區1人，並由董事會聘任地方熱心人士。

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至於監事部分，候選人8人選出5人，依本法人捐助章程第十條及第十一條規定，信徒以無記名限制連記法(每人二票)，並採各區保障名額制，分別選任之。選出大甲區3人、外埔區1人、大安區1人。

原本董監事改選五月份才舉行，但鎮瀾宮提前改選也讓外界質疑，對此台中市民政局也發出聲明表示，宗教團體為使新舊任董監事任期得以銜接，於上屆董監事任期屆滿前進行改選，其董監事任期生效日期仍從當屆任期屆滿後，接續起算。

民政局指出，大甲鎮瀾宮係屬宗教性財團法人，其會議召開通知自不適用人民團體法應於15日前完成通知的限制。經查議員所引用的規定為人民團體法而非民法，另鎮瀾宮捐助章程內亦無15日前完成通知的相關規定。

此外，民政局提到，宗教團體召開信徒大會通知作業，應視宗教團體本身章程有無特別規定，若章程無特別規定則無送達期日的限制，經查該宮章程無特別規定，此亦向內政部查證無虞。另外，經詢鎮瀾宮相關信徒代表表示，鎮瀾宮開會通知已於4月19日掛號寄出，相關信徒代表20日已接獲通知，並未影響信徒代表個人權益。