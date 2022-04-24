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余祥銓直播開戰：拒買假貨　打擊黑心商品！

▲▼余祥銓,iVENOR花纖油。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】 

究竟是什麼樣的大事，讓余祥銓爆氣開直播，不惜怒譙X字經？原來是心疼癌末姊姊遭不肖廠商揩油！靠運動搭配排油之王「iVENOR花纖油」，余祥銓在短短1個月暴風減重12公斤，免縮胃不受苦，輕鬆擺脫肥宅形象，被外界誇讚帥成潘瑋柏，還來不及高興，代言產品驚爆假貨爭議，連帶導致自己與姊姊肖像遭盜用，緊急透過直播打假，教粉絲驗明正貨。

代言產品缺貨　市場上假貨充斥　開直播正名產品

近來為了幫癌末姊姊余苑綺沖喜，余祥銓積極籌畫人生大事。好事將近的他為掃日前挑婚紗，被媒體拍到肥油大叔之恥形象，靠著運動並搭配代言的iVENOR花纖油產品，不用委屈自己刻意禁口腹之慾，更不必動刀縮胃，竟在30天內火速甩肉12公斤，被購物台女主持人、網友大讚「瘦下來激似潘帥」，連準未婚妻柔柔都滿意不已。

余祥銓的減肥勵志畫面，帶旺產品熱銷，讓2月下旬才上市的「iVENOR花纖油」，就因消費者大量搶購囤貨，導致市場通路大缺貨，即使產線24小時不停工加緊生產，預計5月以後也才能正常出貨。但誰也想不到，空窗期竟讓不肖廠商有機可趁，讓身為代言人的余祥銓急發聲明、拍影片、開直播，呼籲粉絲勿購買網路假貨，驚動廠商連袂出面道歉。

▲▼余祥銓,iVENOR花纖油。（圖／業者提供）

▲余祥銓食用花纖油後1個月就瘦了12公斤。【官網優惠組】

▲▼余祥銓,iVENOR花纖油。（圖／業者提供）

▲花纖油能阻斷腸胃道油脂吸收、提升代謝、幫助減重。【東森購物特惠組】

花纖油10秒標靶定位　纖體專利幫腸胃建阻油膜　

姊姊的健康問題，讓過去經常忽胖忽瘦的余祥銓，下定決心找出最健康有效且不易復胖的減重方式，再也不用擔心晚上肚子餓叫外送，被媽媽李亞萍罵「胖成這樣還敢吃宵夜」，重拾精實體態。事實上，讓余祥銓成功甩油瘦身的秘密武器，正是有排油之王美譽的「iVENOR花纖油」。

由日本京都藥科大學教授吉川雅之率先研發的山茶花花纖油，萃取日本國寶級伊豆大島珍貴野生山茶花種籽，為避免破壞油質，採超低溫臨界純化技術，保留逾98%高濃度Omega6，其營養價值是核桃的5倍、鮭魚的12倍。

經食用進入腸胃道後，「iVENOR花纖油」可形成一層阻油膜，阻隔人體攝取的油脂，使各種肥油百侵不入，接著透過10秒標靶定位溶解頑固，在體內完成一條龍阻油、溶油、排油3步驟，醫師童勝麒證實：「山茶花油裡的大量Omega6與花纖素，可在腸胃道形成保護膜，減少油脂吸收。」其效果是MCT油的十倍。

▲▼余祥銓,iVENOR花纖油。（圖／業者提供）

▲風靡日本 阻-〉崩-〉排，神效三步驟，減少血液中壞油脂，拒絕三高上身。

▲▼余祥銓,iVENOR花纖油。（圖／業者提供）

▲日本京都藥科大學教授吉川雅之率先發現山茶花對人體有良好的功效。

地溝油沙拉油勿來亂　請認明官方雷射防偽標籤

「iVENOR花纖油」堅持使用純天然山茶花油，新鮮採摘萃取，堅持不使用化學溶劑，不僅可阻排、溶油、排油，還可有效降低膽固醇，達到體脂血脂雙向調控。余祥銓呼籲粉絲認明官方雷射防偽標籤，每組雷標皆有專屬流水編號，膠囊呈透亮琥珀色，鋁片包裝上印有LOGO，務必驗明正身避免遭地溝油、沙拉油調包，花錢事小傷了身體可就不好。

▲▼余祥銓,iVENOR花纖油。（圖／業者提供）

▲嚴選日本野生山茶花，品質有保障。

▲▼余祥銓,iVENOR花纖油。（圖／業者提供）

▲市場上好評不斷的「iVENOR花纖油」，拒絕買到假貨。

▲▼余祥銓,iVENOR花纖油。（圖／業者提供）

余祥銓的「甩油神器」哪裡買？
官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7GA
EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/Uesx3
LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1
客服專線：0800-520-367

https://www.youtube.com/watch?v=Z8rVjele3So

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余祥銓iVENOR花纖油

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