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撞臉潘瑋柏！余祥銓30天狂甩12公斤　鹹魚翻身成為「銷售男神」

▲▼ 撞臉潘瑋柏！余祥銓30天狂甩12公斤　鹹魚翻身成為「銷售男神」 。（圖／品牌提供）

【企劃特輯】

余祥銓好事將近，過年前被直擊和相戀4年多的女友柔柔一起挑婚紗，當時身形臃腫的他，竟然在30天內火速甩肉12公斤，上購物台帶貨賣破個人最佳紀錄，更被女主持人大讚「瘦下來神似潘瑋柏」，被虧是新一代的「銷售男神」。減肥成功的余祥銓，感覺整個人看起非常健康清爽，不僅對自己愈來愈有信心，連帶事業也跟著一路發發發！

▲▼ 撞臉潘瑋柏！余祥銓30天狂甩12公斤　鹹魚翻身成為「銷售男神」 。（圖／品牌提供）

控制不了食慾 余祥銓過去減肥屢屢失敗 使用花纖油終於甩肉成功
余祥銓自曝過去嘗試過很多減肥方法，但卻因為作息經常日夜顛倒，又控制不了口慾，體重一直起起伏伏，連母親李亞萍都看不下去，每天在他耳邊「碎碎念」，逼迫他趕快減肥，免得上不了通告。為了不讓母親發現自己吃消夜，余祥銓甚至還得在半夜偷偷摸摸叫外送。和女友柔柔穩定交往後，余祥銓更是「幸福肥」上身，養出厚厚一層鮪魚肚。

直到試穿禮服後，余祥銓才驚覺自己已經腫到穿不下帥氣的西裝，自信心大受打擊，終於下定決心要讓自己瘦下來。恰好余祥銓接觸到「山茶花花纖油」，再搭配運動和飲食控制，果真如願瘦下12公斤。余祥銓表示「使用後胃口變小，隨便動一下就揮汗如雨，感覺體內在炙熱燃燒，我長這麼大第一次發現減肥這麼有效，這麼輕鬆！」

▲▼ 撞臉潘瑋柏！余祥銓30天狂甩12公斤　鹹魚翻身成為「銷售男神」 。（圖／品牌提供）

▲余祥銓食用花纖油後1個月就瘦了12公斤。

【官網優惠組】

余祥銓的甩油神器花纖油
醫界研發專利成分 富含98%以上Omega 6 有效阻油、溶油、排油
山茶花花纖油是由日本京都藥科大學教授吉川雅之率先研發，是一種能夠阻斷腸胃道油脂吸收、提升代謝、幫助減重的成分。山茶花花纖油進入腸胃道之後，能夠形成「阻油膜」，將人體攝取的油脂阻隔在外；接著還能標靶定位，滲透並溶解體內深層的頑固脂肪；最後再將油脂與廢物分解，排出體外。

▲▼ 撞臉潘瑋柏！余祥銓30天狂甩12公斤　鹹魚翻身成為「銷售男神」 。（圖／品牌提供）

▲日本京都藥科大學教授吉川雅之率先發現山茶花對人體有良好的功效。

【節目大老闆聯盟推薦】

▲▼ 撞臉潘瑋柏！余祥銓30天狂甩12公斤　鹹魚翻身成為「銷售男神」 。（圖／品牌提供）

▲花纖油能阻斷腸胃道油脂吸收、提升代謝、幫助減重。

【EHS東森購物特惠組】

山茶花花纖油原料取自日本伊豆大島珍貴的的野生山茶花，使用「低溫超臨界純化技術」萃取，保留住98%高濃度Omega 6，可以保護細胞、調節代謝功能、促進免疫反應，效果遠遠超越曾經風靡減重圈的印加果油，排油效果更是大勝先前火紅的MCT油，此外，因為還富含花纖素、抗氧化物等健康成分，因此在日本也掀起「吞山茶花油」減重的風潮。

▲▼ 撞臉潘瑋柏！余祥銓30天狂甩12公斤　鹹魚翻身成為「銷售男神」 。（圖／品牌提供）

風靡日本 阻-〉崩-〉排 神效三步驟
減少血液中壞油脂 拒絕三高上身
除了肥胖，余祥銓之前也有三高的毛病，對自己的身體健康十分擔憂。使用山茶花花纖油，不僅能幫助減重，還能崩解血液中的壞油脂，對於高血壓、高血脂、高血糖，也有很好的預防效果，即使偶爾破戒享用美食，也不用再擔心對健康造成過多負擔！

▲▼ 撞臉潘瑋柏！余祥銓30天狂甩12公斤　鹹魚翻身成為「銷售男神」 。（圖／品牌提供）

余祥銓的「甩油神器」哪裡買?
●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7Fk
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●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/dyIzP
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