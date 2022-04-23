金門馬拉松停辦2年明登場！居民憂爆疫情　跑者開心報到領快篩

▲▼停辦2年的金門馬拉松明（24）日登場，縣府採高規格防疫分流跑。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳世龍／金門報導

原訂在今年1月15、16日舉行的金門馬拉松比賽，因本土疫情攀升而緊急宣布延期辦理，而金門縣政府日前在16日宣布，比賽將於24日復辦，當地居民也憂心大批的台灣跑者前來，恐怕會讓金門的疫情更加嚴峻，但縣府表示，將採「高規格防疫」分流跑，希望民眾不要太擔心。

23日中午時分，參賽的選手陸續抵達金湖館報到，其中來自新竹的王小姐高興地說，總共報名3次金門馬拉松，但都因疫情關係賽事取消，總算今年順利來金門參賽，而自己是報名42公里的全馬，剛下飛機時看到大太陽，希望明天可以順利完賽，還說，等等要去景點拍照及去找最想吃的油條，看到大會嚴態度及高效率服務，覺得縣府加強防疫措施的規定很好,而且自己已打完三劑疫苗，也會做快篩。

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另外有台北來的跑團,其中的跑者說出對於大會防疫規範的看法，表示雖然有些不方便，但對跑者跟金門鄉親來說相對有保障，而對於大會本身也要求工作人員打滿三劑疫苗及快篩，表示相當認同，所以大家也都很願意配合大會防疫規定。

而縣府教育處也提醒特選手報到時，拿取快篩劑時就要立刻快篩，如有狀況一定要盡速通報，期待疫情快過去，2023年能回到過去競賽組8000人秒殺的榮景，希望大家安心，健康跑金門馬拉松。