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LIVE／本土暴增「急召6縣市開會」　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央疫情流行指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。本土疫情嚴峻，昨日本土確診已達到3776例，數字繼續飆高，今日更傳出確診飆破4千例。另外，指揮中心上午急召台北市、新北市、桃園市、高雄市、花蓮縣、基隆市6個高風險縣市的首長開會，是否又有什麼緊縮政策？記者會有望說明。

北市及相關專家先前預估，本土疫情全台將有20%、相當於460萬人確診。陳時中日前在疫情記者會上回應，若達到這個比率也代表很多人染疫過，就正式走入與病毒共存的時機了。至於屆時的管理措施，陳時中強調，其實一直要提醒大家的是，這次病毒以輕症為主，盡量避免但不用太過恐慌。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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另外，居家隔離人數大幅增加，為了不影響社會運作，指揮中心昨日公布「以篩檢代替隔離」方案。陳時中表示，「以篩代隔」已經陸續往規劃方向走，會逐步依照既定計畫一步步實施，現在醫療人員、關鍵基礎設施相關先執行，最後則可能開放全部人。

陳時中指出，現行篩檢取代隔離政策對象為醫護人員，如果是涉及臨床單位，可以提出啟動人力備援計畫，透過每日快篩或者PCR代替完整居家隔離，經衛生局同意可先返回工作崗位；為了社會基本運作，也擴大實施相關計畫，執行對象也是以目的事業主管單位最清楚，重點在於要有備援計畫，審查通過照計畫進行。

疫情升溫，快篩試劑搶手，指揮中心也透露5月初將有近3000萬劑進口快篩試劑到貨，除了規劃實施快篩實名制，也歡迎基層診所加入公費快篩據點。

行政院昨日表示，周日前會鋪貨123.5萬劑快篩試劑到全國通路，以盼紓解市場需求。123.5萬劑試劑該如何分配？是否有更多基層診所響應公費快篩？實名制是否如陳時中在立院透露，每人限購5支？下午記者會有望一併說明。

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