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桃警掃蕩黑幫檢肅治平專案43人 「多角化經營」恐嚇詐騙全都來

▲桃園幫派成員追打被害人。（圖／桃園市政府警察局提供）

▲桃園幫派成員追打被害人。（圖／桃園市政府警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市警方4月6日起規劃執行「全國同步掃黑」及「除暴專案」行動，針對幫派成員涉及暴力討債或幫派份子隱身於特定政黨犯罪；包括檢肅天道盟正義會陳男等8人指揮旗下幫派成員聚眾鬥毆滋事來拓展幫派勢力，並向商家暴力恐嚇、勒索來謀取幫派利益；竹聯幫信堂陳嫌等12人經網路詐騙及率眾砸毁被害人工作場所，總計檢肅治平案件6件43人。

▲桃園警方掃黑檢肅治平案件6件43人。（圖／桃園市政府警察局提供）

▲桃園警方掃黑檢肅治平案件6件43人。（圖／桃園市政府警察局提供）

桃園市政府警察局執行「全國同步掃黑」及「除暴專案」行動，共動員警力621名，臨檢處所49處針對涉及街頭暴力案件之不法分子嚴懲究法，除在最短時間將相關人等逮捕歸案，並逐一清查是否涉及轄內不法案件，加強檢肅不良幫派份子以淨化治安，展現桃警維護治安平穩之決心。

▲▼查獲非法槍支及刀械。（圖／桃園市政府警察局提供）

▲▼查獲非法槍支及刀械。（圖／桃園市政府警察局提供）

▲▼查獲非法槍支及刀械。（圖／桃園市政府警察局提供）

龜山分局檢肅天道盟正義會陳嫌等8人以指揮、操縱旗下幫派成員聚眾鬥毆滋事，來拓展幫派勢力並向商家暴力恐嚇、勒索來謀取幫派利益。經龜山分局與新北市政府警察局林口分局共組專案小組，調查蒐集犯罪事證後，報請新北地檢署指揮並聲請搜索票，1週內陸續將陳嫌等人逮捕到案，全案依違反組織犯罪防制條例等罪移送偵辦。

中壢分局檢肅竹聯幫信堂陳嫌等12人，經常活動於桃園市中壢區一帶，在網路社交平台張貼貸款廣告，以誆騙被害人錢財作為幫派經濟來源。另於今年1月中旬因旗下成員與女子有感情糾紛，陳嫌得知後率眾砸毀被害人工作場所。案經中壢分局深入追查並經多名被害人指證後，報請臺灣桃園地方檢察署指揮偵辦，於本月中旬將陳嫌等人查緝到案，全案依違反組織犯罪防制條例等罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

桃園市府警察局表示，除了在執法過程中嚴守防疫規範，更對於守護治安、懲治不法刻不容緩，未來將持續不定期執行大規模掃蕩行動，淨化治安，確保民眾生命與財產安全。

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