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進香團大亂鬥！全國大掃黑「748黑幫成員栽了」　查扣槍枝破2百把

記者邱中岳／台北報導

雲林進香團鬥毆以及大甲媽祖攔轎衝突，造成全國人民高度觀切，刑事局也針對黑幫進行掃蕩，從6日開始為期14天實施全國掃黑專案，動員7739名警力，檢肅到案目標96人、成員652人，查扣不法所得696萬元，各式槍械2百多隻，其中包括竹聯幫、天道盟以及四海幫等幫派組織成員。

警方調查，28歲的顏姓男子，為竹聯幫明仁會雙和組要角，招募旗下小弟加入假投資詐騙集團，警方獲悉後，鎖定顏男等18人涉嫌重大，立刻前往投資詐騙機房攻堅，逮捕11名話務手，最後持拘票逮捕顏姓主嫌，最後在逮捕杜姓車手頭等6人，訊後依照詐欺、《組織犯罪條例》送辦。

▲▼全國大掃黑，14天查獲748黑幫成員，扣不法資金696萬，各式槍械達2百多隻。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲全國大掃黑，14天查獲748黑幫成員，扣不法資金696萬，各式槍械達2百多隻。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方還在現場查獲明仁會雙和組標誌1組、明仁會字畫匾額1幅、手機12支、電腦13台、監視器、點鈔機1台、機房支出統計表1張、毀損硬碟1台、賓士車、新臺幣1萬5000元等證物。本案共緝獲幫會詐欺成員18人，其中10人由法院裁定羈押。

其次，竹聯幫仁堂明仁會又有27歲的簡姓、28歲的闕姓2名成員，涉嫌經營詐騙集團、地下錢莊，在網路上刊登借款廣告，再騙取銀行存摺、提款卡以及網銀密碼，當成人頭帳戶進行洗錢，甚至將被害人囚禁，等車手領完錢後才放人。

▲▼全國大掃黑，14天查獲748黑幫成員，扣不法資金696萬，各式槍械達2百多隻。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方掃黑成果豐碩，其中逮捕竹聯幫仁堂明仁會多名要角，搗破詐騙集團以及地下錢莊。（圖／記者邱中岳翻攝）

闕姓主嫌甚至因與人發生口角，最後甚至率眾持刀械、球棒以及鎮暴槍等攻擊對方，造成被害人全身多處骨折、神經斷裂，警方後續追查簡、闕等13人到案，訊後依照詐欺、《組織犯罪條例》、傷害等罪嫌送辦。

再者，刑事局偵1大隊第2隊鎖定高雄1名男子涉嫌改造槍枝，甚至囂張的跑道高速公路下試槍，最後警方鎖定林姓男子涉有重嫌，前往林的鐵皮屋進行攻堅，最後查獲大批改造槍支、改造工具等證物，訊後依照《槍砲彈藥刀械管制條例送辦》送辦。

▲▼全國大掃黑，14天查獲748黑幫成員，扣不法資金696萬，各式槍械達2百多隻。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方逮捕1名嫌犯在鐵皮屋改槍，另名嫌犯除了自己改造槍枝，甚至還雇3名改槍手幫忙。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在林嫌的鐵皮屋內搜出改造長槍3把、改造短槍16把、模擬槍8把、改造步槍子彈10顆、改造手槍子彈129顆、小口徑改造子彈8顆、霰彈161顆、震撼彈4個、彈頭及彈殼一批、火藥2罐、貫通改造槍管18支、未貫通槍管2支、槍枝滑套18支、彈匣9個、以及改槍工具。

最後，刑事局又在1月份接獲檢舉，有1名45歲的呂姓男子，涉嫌承租工業區的大型倉庫，找來48歲的翁姓、40歲的蔡姓以及李姓3名男子，涉嫌從事改造槍枝工作，警方在日前前往攻堅，最後逮捕4人，訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例送辦》送辦。

警方事後總計查獲改造長槍1支、改造手槍15支、模擬槍136支、子彈974顆、砂輪機、研磨機、鑽床等改造槍械工具一批，警方也表示，全國將於2020年6月份修正槍砲彈藥刀械管制條例，公告查禁模擬槍，目的即在於透過管控模擬槍，杜絕黑槍流入市面。

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關鍵字：

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