警抄期貨簽注站逮14人　開賓士保時捷...主嫌：1天可賺千萬

▲▼刑事局破獲嘉義和高雄共4處非法期貨簽注站，逮捕14人，該集團年淨賺上千萬元。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

不法簽賭集團利用疫情期間，民眾常宅在家，透過台灣證券交易所發行加權股價指數（台指期）為投注標的，以作多、作空或漲跌，提供下注簽賭，美其名是投資「台指期」交易，實則為經營賭博投注站，年淨賺上千萬元，刑事局偵六大隊第六隊會同嘉義和高雄警方破獲4個簽注站，逮捕14人，4年來海賺8183萬多元。

刑事局第六大隊發現有不法集團利用疫情，經營地下期貨簽注站，專案小組調查認為已嚴重影響期貨市場發展及金融秩序，於是會同高雄市左營分局及嘉義市第二分局，在今年1月和3月陸續前往高雄左營區、大社區、三民區及嘉義縣布袋鎮搜索，破獲4個地下簽注站及各站負責人，分別是59歲鄭姓男子、70歲蔡姓男子、65歲王姓男子和60歲顏姓男子，加上底下成員共14人。

警方發現，該集團以台指期為投注標的，以作多或作空，漲、跌1點計價200元提供下注簽賭，再居中每口抽佣150至200元，吸引賭客博奕，當場查扣現值500萬保時捷1台、現值100萬賓士1台、帳戶存款（含現金）434萬2975元，不法獲利高達8183萬多元，粗估年淨賺上千萬元。一名嫌犯還告訴警方，去年疫情爆發後，某一天股市大跌，一天就賺一千多萬。

警方呼籲，地下期貨業者常以電話、傳單或社交媒體招攬客戶，並以免交保證金、手續費及賺多賠少等話術鼓勵交易，民眾切勿冒然提供個人資料或進行投資，此類投資下注係屬對賭行為，且未經許可經營期貨交易業務，均已觸犯法律，訊問後，將14人依違反期貨交易法第112條及刑法第266、268條賭博等罪嫌，分別解送橋頭及嘉義地方檢察署偵辦。