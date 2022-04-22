「快篩陰就解隔」標準太寬鬆？　陳時中：5天後已無傳染力

▲居隔、確診的解隔離標準大幅放鬆，只要快篩陰性就能恢復正常生活。（圖／CTWANT提供）



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今天單日新增3766名本土確診案例，再創紀錄！隨著確診者愈來愈多，密切接觸者等居家隔離者也愈來愈多，以新北市為例，今天增加1325名本土病例、居家照護3165人、居家隔離列管2萬4421人，新北市也大喊吃不消，希望能將確診者同住家人或密切接觸者，由居隔改為居家快篩加上自主健康管理，以減少居隔人數、維持社會動能、確保醫療量能。

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▲本土確診數激增，為保留醫療能量，居家隔離與檢疫、居家照護等解隔離標準都較為寬鬆。（圖／疫情指揮中心提供）



中央流行疫情指揮中心今日也公布最新規定，第一、居家檢疫隔離部分，密切接觸者才會被匡列居家隔離，基本上建議快篩陽性之後，再做PCR驗證，若是快篩陰性或PCR陰性，這名接觸者的接觸者會解除相關監測，恢復正常生活。而不管檢疫或者隔離，都是期間有症狀或者期滿時採檢採用快篩。

第二、是關於就醫交通規定，居家照護、隔離、檢疫者，都放寬得以同住親友接送或者自行步行、駕駛等方式進行；陳時中說，去就醫當然有緊急情況，可以聯絡119或相關防疫計程車，在防疫車隊以外，可以自行或同住親友接送或自行前往。

第三、兒童確診居家照護的警訊象徵與緊急送醫條件，陳時中表示，第一是有超過48小時發燒等5大警訊，需經過視訊診療，必要時安排外出就醫；如果有抽搐等6大緊急送醫條件，可撥119之外，也可由同住親友接送或自行前往方式都可以。

第四、確診者居家照護，年齡放寬上限為69歲，並新增下轉條件，如果在醫院、加強版防疫旅館收治達3~5天，可返家居家照護。至於同住者，相關有些規定本來不行，現在考慮整體情況，同住者年齡和健康條件現在取消，同住者篩檢規定改為有症狀時或隔離期滿快篩。

第五是無症狀、輕症分流原則，若以年齡來分的話， 75歲以上到醫院，70~74歲或獨居的65~69歲民眾到集中檢疫所或防疫旅館，若整體狀況還好，可以在自己的需要之下回家裡；另外在幼兒上，出生小於3個月確診且發燒，或是3~12個月確診且高燒超過39度，需要收治醫院。

第六則是無症狀、輕症確診者的解除隔離，距發病日採檢日第4天內，追蹤兩次快篩PCR陰性或大於等於30，就可以解隔，第5天到第9天追蹤一次快篩或PCR陰性大於等於30，第10天就無須採檢。前面2項所指的不管快篩或PCR，基本上要醫事人員來執行，所以這兩項規定不適用在居家照護者。

陳時中說，外界可能會擔心會不會太快解隔離？根據相關國外研究資料，到第5天，拿其病毒採檢進行培養，基本上已培養不出來，另外如果PCR陰性，基本上也是全部都驗不出來；也就是說，病毒已經沒有複製能力，也不具有傳染性。

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