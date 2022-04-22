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管碧玲車掃中和推薦張嘉玲　兩人高雄結緣原因曝

 ▲▼管碧玲車掃中和推薦張嘉玲。（圖／張嘉玲臉書）

▲管碧玲車掃中和推薦張嘉玲。（圖／張嘉玲臉書）

記者徐政璿／台北報導

民進黨各縣市初選提名目前正在如火如荼進行中，新北市中和選區市議員參選人張嘉玲22日在民進黨立委管碧玲的陪同下，一同前往中和掃街。張嘉玲除了透露自己與管碧玲結緣的原因外，更不忘替自己拉票，「5/2-5/8電話民調，懇請大家唯一支持張嘉玲！」

張嘉玲透過臉書表示，她在擔任前高雄市長謝長廷秘書時，管碧玲是高雄市政府的新聞處長、文化局長，管碧玲是她的好大姐，好夥伴，一路並肩作戰，更是她學習的對象。

「每當有困難找管媽時，她總是提供溫暖的幫助。」張嘉玲說，管碧玲非常支持年輕世代，有管碧玲的保證及大力協助，讓她無論在選民服務上、選舉人氣上，都受益良多，「感謝管媽」。

民進黨目前在中和區握有2席議員，這次選戰黨部擬規劃提名3席，但遲遲未能找到選將投入此一選區；而昔日謝長廷發言人、蘇嘉全辦公室主任張嘉玲則在英系推派下，以「刺客」角色出戰。

事實上，張嘉玲過去擔任謝長廷的發言人，在2010年時，曾投入新莊、五股、泰山、林口的縣議員選戰，當時順利通過初選，但碰上新北市升格，導致初選重新來過，她在第二波初選中落馬。

不過，張嘉玲轉戰黨部，在蔡英文任內，歷練婦女部主任、蔡英文總統競選總部，在2016年後，擔任立法院長蘇嘉全辦公室主任、總統府秘書長辦公室主任等職務，擁有橫跨「府院黨」的經歷。

張嘉玲說，這次投入中和區選戰，除了要讓選票極大化外，也要讓中和多一席議員，擴大對於在地的服務；她強調，自己歷練過總統府、立法院、黨部，絕對有信心可以做好地方服務。
 

感謝管碧玲 (kuanbiling)委員陪嘉玲掃街

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