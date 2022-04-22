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【廣編】來臺東暢快一夏！514至528「2022東浪嘉年華」登場

▲▼臺東,2022東浪嘉年華,沙灘排球,SUP,海洋音樂會,藍色公路。（圖／臺東縣政府交通及觀光發展處提供）

▲2022東浪嘉年華將於5/14～5/28盛大登場。

圖、文／臺東縣政府交通及觀光發展處提供

夏天來了就要去海灘消暑一下！2022東浪嘉年華將於5/14～5/28盛大登場，今年活動主題為「東浪迎夏‧水躍杉原」，昨（21日）啟動儀式邀請貴賓將杉原灣海水注入「水火箭」，宣布「2022東浪嘉年華」正式登場。縣長饒慶鈴提到，臺東以真實自然的慢經濟模式帶動觀光，天然優美的杉原灣就是辦理海域活動的最佳基礎；杉原灣海水浴場自去年8月重新開放，11月首度辦理「臺灣國際衝浪公開賽X東浪嘉年華」，包括SUP競速和沙灘排球挑戰賽、親子沙雕及「最美星空音樂會」等活動，近日也進行生態導覽培訓課程，開設培力工作坊培育在地導覽員，協助推廣海洋保育及生態旅遊。

縣府交觀處表示，今年辦理第二屆的「2022東浪嘉年華」將為期15天，以在太平洋邊揮灑熱血的「台灣沙灘排球挑戰賽」，以及全國唯一開放性水域的「台灣SUP競速挑戰賽」領銜登場，去年廣受好評的大型風箏展演也將在5/14、15兩天在杉原灣妝點蔚藍天空。無論想漫遊於大海的SUP（立式搖槳）、獨木舟、帆船及風浪板體驗活動，還是想要以夜宿杉原灣、沙灘電影院、親子沙雕、沙灘瑜珈以及海洋音樂會等，享受沙灘上的夏日風情，都有海上、沙灘及海上公路三大遊憩體驗可選。這次更首次加入「藍色公路微旅行」，從富岡漁港搭乘藍色水路悠遊沿海北上至都蘭鼻，也將配合海上導覽解說暨海上體驗活動，讓民眾一睹東海岸之美。

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※更多活動資訊及報名體驗請上臺東就醬玩粉絲團查詢：
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