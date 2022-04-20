被鳳梨「流利英文」迷倒...女粉為愛做這事竟挨告！帳號揭真相

▲網紅鳳梨擁有大票粉絲支持。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）

記者黃資真／苗栗報導

網紅鳳梨（吳泓逸）以台式、幽默的說話風格走紅，獲得大票粉絲支持，苗栗一名羅姓女粉絲以為鳳梨本人用LINE加自己好友，沉浸在兩人世界，沒想到慘遭詐騙，還將帳戶給對方用，最終淪為詐欺共犯被起訴。苗栗地院認為其通訊軟體的帳號相似度極高，羅女應是真的誤會，一審判無罪。

判決書提到，羅女去年6月發現有個LINE帳號「Yi0107」加她好友，誤以為是鳳梨本人便加入，對方稱為了要拓展外國業務，得用英文交談，深信不疑的羅女，開心的天天與對方聊天。

過程中，羅女稱呼對方「Shushu」，表示已經支持他一段時間，家人發現羅女用全英文對話聊天，恐是國際詐騙犯，警告羅女要小心。羅女立刻向「Shushu」提及了家人的擔憂，對方竟震怒回應「我記得我已經告訴你不要給別人看我們的對話」，嚇得羅女連忙道歉，保證日後不會將兩人的對話告訴外人。

不過，羅女家人仍深信「Shushu」是詐騙集團，因此羅女要求視訊，短短5秒鐘裡他僅將身上的刺青與側臉露出，過程沒有說話，經過這次視訊，讓羅女更加確信他就是鳳梨本人。

「Shushu」還會說些花言巧語，向羅女告白「你是我的理想型，適合當我的老婆」，當羅女踏入愛情陷阱時，「Shushu」稱要寄一份禮物給她，但包裹抵達時，需支付3萬元稅金和運費，由於羅女沒錢，把包裹退回，「Shushu」轉而要羅女的帳戶，給他買比特幣支付貨運費。

當羅女帳戶被匯入3萬元時，「Shushu」好意稱她可以拿走2000元當收益，羅女卻拒絕表示「我不會用你的錢去做別的事」，帳戶被凍結後，「Shushu」還安撫她，承諾會陪她一起去警局報案，羅女仍不疑有他。

過了一段時間，羅女都等不到「Shushu」回應，這時她才發現不對勁，火速南下到鳳梨位於嘉義的工作室，向助理確認此帳號是否為本人，助理回應不是，表示本尊帳號中的y是小寫，可能被詐騙，羅女才終於認清現實。

檢方最後仍以違反洗錢防制法將羅女起訴，法院認為，鳳梨的本尊帳號為「yi0107」，與詐騙集團的「Yi0107」僅差在大小寫，的確難察覺真實性，因此判定羅女無罪。