快訊／本土+3766「全台22縣市都中鏢」　新北增1325最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增3766例本土病例，續創歷史新高，其中以新北市1325例最多，其次分別為台北市739例、桃園市588例、基隆市275例與台中市183例。離島澎湖縣、連江縣也各有1例，金門縣則有5例，這也是睽違多日全台22縣市都有病例。

根據指揮中心公布，今日新增3,766例本土病例，為1,855例男性、1,910例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月20日至4月22日，其中包含2,077例為無症狀感染。個案分佈為新北市(1,325例)，臺北市(739例)，桃園市(588例)，基隆市(275例)，臺中市(183例)，高雄市(117例)，花蓮縣(100例)，宜蘭縣(80例)，臺南市(71例)，彰化縣(57例)，雲林縣(50例)，新竹縣(48例)，臺東縣(42例)，新竹市及苗栗縣(各23例)，屏東縣(22例)，南投縣(10例)，金門縣(5例)，嘉義縣(4例)，嘉義市(2例)，澎湖縣及連江縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為47例男性、45例女性、1例調查中，年齡介於10多歲至60多歲，分別自越南(3例)，馬來西亞及印尼(各2例)，菲律賓及新加坡(各1例)移入，另84例調查中。入境日介於今年3月18日至4月21日。

指揮中心指出，今年4月21日公布之本土病例案41432、案43353-43369，經疫調，案41432為4月16日、案43353-43369為3月30日自越南入境，改判境外移入病例。

指揮官陳時中表示，今日病例比昨天增加將近26%。因應本土病例暴增，指揮中心再次呼籲民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。