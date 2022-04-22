不給錢就打人！暴力勒索砂石車司機　藝人丁寧之弟又遭逮捕

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局日前執行「全國同步掃黑行動」專案時，發現藝人丁寧的弟弟、天道盟不倒會二林分會會長李俊賢(47歲)，涉嫌向北部砂石車業者索討保護費共計1,800萬元，涉嫌暴力勒索，調查後將他和旗下11名手下依違反《組織犯罪條例》等案移送地檢偵辦。

▲天道盟不倒會二林分會長及旗下成員被捕。（圖／彰化縣政府提供）

去年底彰化縣有不少來自北部砂石車，載著廢土，到二林鎮、大城鄉及芳苑鄉等地傾倒，警方追查後發現是李俊賢憑藉著不倒會二林分會分會長身分，指揮旗下成員，向車隊收取保護費，每車收取約600元，若有業者不從，即教唆旗下小弟攔阻砂石車毆打司機、毀損車輛，進行恐嚇取財，初步估計有3萬車次受害。

▲藝人丁寧弟弟李俊賢涉嫌向北部砂石車業者暴利索討保護費共計1800萬元。（圖／翻攝自臉書／丁寧 Ding Ning）



李俊賢，去年2月5日才因涉嫌暴力取財，教唆成員開車衝撞被害人親友，製造假車禍詐保，被彰化縣刑大逮捕，法院羈押4個月，彰化縣警局這次再度組成專案小組跟監及蒐證，於4月6日持搜索票及拘票查緝李俊賢等12人到案，查獲彈匣2個、子彈5顆及手機8枝等相關證物，並查獲鎮暴槍1把、子彈12顆、彈匣2個、刀械6枝、討債筆記本2本、存摺1本、提款卡1張及手機14枝，另查扣不法所得2萬元、豪華休旅車及跑車3部，成果豐碩。

李俊賢先前犯案時，丁寧曾經發文提到弟弟，「先不管事情的對錯或真實性，畢竟他是真的是我的弟弟…我也不知道何時能夠落幕，我也不知道我的父母親能不能夠平安度過這一關，但是至少我確定的是，我可以為他付出，我也願意為他付出，因為他是我的家人。」