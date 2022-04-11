天道盟村哥搶千億核電工程　撂人狠砍包商...小弟超有guts全扛了

▲天道盟同心會金山分會長郭簡村撂小弟圍毆砍殺核一廠包商，被依殺人未遂等罪起訴。（圖／記者謝婷婷攝）

記者黃宥寧／台北報導

天道盟同心會金山分會長郭簡村（綽號村哥），涉嫌2016至2019年間，以強迫、利誘、搓圓仔湯等方式，讓廠商配合圍標台電核一廠、核二廠，以謀取工程利益，若包商不聽則教唆小弟暴力去勸，被依貪汙、違反政府採購、教唆殺人等罪起訴。今（11日）法院首次開庭，就郭簡村2019年3月教唆小弟砍傷許姓包商審哩，他否認犯罪，李姓小弟則扛下是他找人給許男教訓。

53歲郭簡村，2019年懷疑許姓包商私下找他人投標，導致他要付得「搓圓仔湯」得多付，讓他心生不滿，2019年3月26日教唆小弟李宣穎幫他去處理顏姓包商被押走簽下本票，李姓小弟則找來江姓、尤姓等5友人到場助勢，在三芝某日式餐廳砍殺許姓包商，刀傷深及大腿骨，7人則被依殺人未遂罪起訴。

今（11日）法院首次開庭，法官就爭點整理，郭簡村與小弟李宣穎、尤男、林男等共6人，對於殺人未遂均否認犯罪。法官問郭簡村是否與包商許義陽有仇怨？他稱「沒有」並表示，許男曾押過顏姓包商要求管理費，但顏男表示並沒有這條款項，但許卻強迫顏簽本票，他認為不妥，事發當天請小弟李宣穎去將本票拿回來，也認為自己根本不需要付這筆錢，但又擔心許、顏吵架，才找雙方都熟識的「公親」李坤益去處理，後來他也沒付50萬管理費給許男。

▼核能發電廠除役工程意外釀千億殺機。（圖／記者謝婷婷攝）

法官又問，2019年3月25日有沒有叫李宣穎去教訓許男，他則委屈表示當天是父親告別式，所以沒有赴約前往，但有請李坤益過去，更強調如果要找麻煩並不會約餐廳見面。

小弟李宣穎被法官問到是否有被郭簡村叫去與許談判，他口氣堅定否認，解釋其實不是跟許男約，是一個已經過世的江男約，因為顏姓包商第一次被押也是遭江男押走，所以才向他表示有簽本票的事情。

李宣穎向法官表示，整起爆血衝突，是他叫手下小弟林子博去處理，林男又找了其他人助勢，但是又擔心赴約會有事情發生，所以給了3、4根棍子叫林男打許的手腳，更特別強調不要打頭，他更向法官強調，當時有問許男，郭簡村並沒有欠50萬，為什麼又說是他欠，因此追問是不是打算來勒索？真的沒有殺人犯意。

郭簡村活躍在新北市金山、石門地區，以名下2家公司，及張煌懋合夥開設「富國營造」等3家公司並在核一、核二廠的標案中，藉分工陪標掌握工程標案，或是以採購案金額8到10%為報酬，糾集緯豐等共5家公司，輪流得標承作，並借助他勢力威迫，以提供金錢利益或承諾得標後分包工項承攬等方式，讓其他廠商同意配合陪標而不為價格競爭，郭為了不讓其他廠商投標，會在投標截止日在核一廠、核二廠門口守候，阻攔非內定得標或陪標廠商入內投標，從2016年至2019年獲得16項標案不法獲得共1億9479萬餘元。

郭簡村等人除了被控教唆殺人未遂罪外，也遭士林地檢署起訴違反政府採購法、貪汙治罪條例中對公務員職務行賄交付賄賂罪，目前全案審理中。