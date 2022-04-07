新店「帽T殺手」行凶前弄丟槍　黑幫老大氣炸

記者黃翊婷、劉昌松／綜合報導

新北市何姓咖啡商遭槍殺喪命，檢警查出「帽T殺手」黃泳群背後藏鏡人是黑幫分子許杜群、張景欽，過程中黃男因為與堂哥發生爭吵，竟在行凶前「弄丟」做案槍枝，讓張男十分火大，但還是立刻提供新槍給他，就是要取何男的性命。

▲黃男到案後曾因癲癇發作，住院治療一天。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

死者何男曾因製造販售違禁減肥藥遭查緝，由於他對化學物質有研究，涉足於毒品與藥品之間，在黑白兩道遊走，近年更是結識天道盟華山會成員許杜群等人，並常常與他們研究製毒技術；2021年間許杜群懷疑他洩露華山會重要的毒品資訊，導致組織損失慘重，因此埋下殺機。

許杜群在2021年6、7月間找上至尊盟尊合會的會長張景欽，並以600萬元為代價請積欠賭債的黃泳群行凶，雙方約定扣除槍彈等必要費用，事成之後黃男可以拿到400萬元。許杜群以為計畫已安排妥當，於是在同年10月20日搭機前往杜拜避風頭，沒想到黃男在同月23日前往屏東一處墳場試槍後，竟然又在27日與堂哥發生爭執，還亮槍嗆聲，導致做案槍枝被警方查扣。

▼▲黃男穿著帽T行凶，做案槍枝、衣物等證物分別在龍山寺、出境航廈外水溝被尋獲。（圖／記者陳以昇翻攝）



消息傳開後，張景欽十分氣憤，但還是另外提供一把制式手槍。黃男知道殺人計畫已是「箭在弦上不得不發」，於是在2021年11月22日清晨趁著何男送完小孩去上學，並買了早餐要進入家門時，連開4槍奪命，隨即兩次變裝脫逃，搭上預先買好的機票逃往福建廈門，但一落地就被公安監控在當地旅館隔離防疫，最後於同年12月被遣返回台。

▲黃男被轉送到台中看守所收押兼隔離。（圖／記者陳雕文翻攝）

而張景欽在2021年12月間從社區警衛口中得知警方曾上門找人，於是計畫搭機逃跑，卻在機場被專案小組拘提到案。檢警進一步抽絲剝繭，還逮到中間人陳憲民曾送錢給黃男的家人，涉案3人今年4月6日被台北地檢署依殺人等罪嫌起訴。

台北地院6日下午召開羈押庭，黃男認罪並向死者家屬道歉，「很抱歉，我做錯事了」；共犯張男堅稱，「事情不是我做的，我覺得我是無辜的」，希望交保；共犯陳男則堅稱僅協助交錢，沒參與殺人計畫。法官認為3人均涉犯殺人、《槍砲條例》等重罪，嫌疑重大且有逃亡之虞，考量到主謀許男仍在逃，可能與3人勾串、滅證，最終當庭裁定3人均羈押禁見。